  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ сообщил о смене места проведения матча 29-го тура
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 20:17 | Обновлено 11 мая 2026, 20:18
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ сообщил о смене места проведения матча 29-го тура

«Колос» и «Оболонь» сыграют в Киеве

ФК Колос

«Колос» сообщил на официальном сайте о смене места проведения матча 29-го тура УПЛ с «Оболонью».

«Вниманию болельщиков! По договоренности между клубами матч 29-го тура УПЛ «Колос» – «Оболонь» пройдет в воскресенье, 17 мая в Киеве на «Оболонь-Арене»! Стартовый свисток запланирован на 15:30.

Билеты будут доступны позже на специализированном портале продажи билетов на футбольные события, а ссылка будет опубликована на нашем сайте и в соцсетях ФК «Колос», – говорится в сообщении клуба.

После 27 туров «Колос» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 46 набранных баллов. «Оболонь» с 25 очками располагается на 12-й строчке.

Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Динамо» перейдет в состав чемпиона Первой лиги.

Колос Ковалевка Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос - Оболонь
Иван Чирко Источник: ФК Колос Ковалевка
