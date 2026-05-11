ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ сообщил о смене места проведения матча 29-го тура
«Колос» и «Оболонь» сыграют в Киеве
«Колос» сообщил на официальном сайте о смене места проведения матча 29-го тура УПЛ с «Оболонью».
«Вниманию болельщиков! По договоренности между клубами матч 29-го тура УПЛ «Колос» – «Оболонь» пройдет в воскресенье, 17 мая в Киеве на «Оболонь-Арене»! Стартовый свисток запланирован на 15:30.
Билеты будут доступны позже на специализированном портале продажи билетов на футбольные события, а ссылка будет опубликована на нашем сайте и в соцсетях ФК «Колос», – говорится в сообщении клуба.
После 27 туров «Колос» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 46 набранных баллов. «Оболонь» с 25 очками располагается на 12-й строчке.
Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 0:0.
