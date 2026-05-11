Динамо обратилось с иском в ФИФА. Дело в деньгах

«Динамо» (Киев) и венесуэльский нападающий Эрик Рамирес обратились в ФИФА с исками против аргентинского клуба «Тигре».

Как сообщил журналист Гильермо Кардосо, киевский клуб требует выплатить задолженность по договору аренды футболиста. Сейчас Рамирес выступает за «Карабобо».

Сам нападающий также имеет претензии к аргентинской стороне. По его информации, «Тигре» не выполнил финансовые обязательства по зарплате и бонусным выплатам, предусмотренным контрактом.

