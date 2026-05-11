После матча Арсенала в Англии предложили изменить правила футбола

Бывший ассистент арбитра Премьер-лиги Даррен Канн, комментируя спорную ситуацию с VAR в матче между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» (0:1), предложил радикальное и простое правило, которое искоренит блокировку голкипера при стандартах.

«Я чувствую, что пришло время изменить правила, согласно которым при угловых атакующим футболистам не разрешается находиться во вратарской площади до тех пор, пока мяч не будет введен в игру. Это создаст естественное расстояние и даст вратарю пространство, так что у нас не будет этих бесконечных споров», – заявил Канн.

«Канониры» одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Леандро Троссара на 83-й минуте, оторвавшись от «Манчестер Сити» на пять очков за две игры до конца сезона.