  4. После матча Арсенала в Англии предложили изменить правила футбола
11 мая 2026, 19:43
После матча Арсенала в Англии предложили изменить правила футбола

Бывший ассистент арбитра Премьер-лиги Даррен Канн предложил решение

Бывший ассистент арбитра Премьер-лиги Даррен Канн, комментируя спорную ситуацию с VAR в матче между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» (0:1), предложил радикальное и простое правило, которое искоренит блокировку голкипера при стандартах.

«Я чувствую, что пришло время изменить правила, согласно которым при угловых атакующим футболистам не разрешается находиться во вратарской площади до тех пор, пока мяч не будет введен в игру. Это создаст естественное расстояние и даст вратарю пространство, так что у нас не будет этих бесконечных споров», – заявил Канн.

«Канониры» одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Леандро Троссара на 83-й минуте, оторвавшись от «Манчестер Сити» на пять очков за две игры до конца сезона.

Вест Хэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Арсенал VAR
Руслан Полищук Источник: talkSPORT
Ця пропозиція точно краща за офсайд Венгера
Цілком можливо: при стандартах у воротарському не повинно бути атакуючих
Скільки Арсенал за сезон забив подібних голів - і ніяких порушень не фіксувалось. А коли самому Арсеналу забили - знайшли порушення правил. Цирк.
