Бавария близка к продлению контракта с важным игроком команды
Конрад Лаймер продолжит свое пребывание в Мюнхене
Мюнхенская «Бавария» приближается к продлению контракта с Конрадом Лаймером, сообщает Николо Скира.
Как сообщает инсайдер, руководство немецкого гранда достигло успеха в переговорах с универсальным австрийским футболистом относительно продления сотрудничества.
30-летний Лаймер подпишет новое долгосрочное соглашение с «рекордмайстером», которое будет рассчитано до июня 2030 года. Зарплата футболиста составит около 6 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Лаймер сыграл 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забив три гола и отдав 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что определены 18 команд-участниц основного раунда Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор «горняков» выступил с заявлением после победы над «Полтавой»
Каталонцы проявляют интерес к Элиасу