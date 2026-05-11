Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария близка к продлению контракта с важным игроком команды
Германия
11 мая 2026, 19:40 |
260
1

Бавария близка к продлению контракта с важным игроком команды

Конрад Лаймер продолжит свое пребывание в Мюнхене

11 мая 2026, 19:40 |
260
1 Comments
Бавария близка к продлению контракта с важным игроком команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Конрад Лаймер

Мюнхенская «Бавария» приближается к продлению контракта с Конрадом Лаймером, сообщает Николо Скира.

Как сообщает инсайдер, руководство немецкого гранда достигло успеха в переговорах с универсальным австрийским футболистом относительно продления сотрудничества.

30-летний Лаймер подпишет новое долгосрочное соглашение с «рекордмайстером», которое будет рассчитано до июня 2030 года. Зарплата футболиста составит около 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Лаймер сыграл 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забив три гола и отдав 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что определены 18 команд-участниц основного раунда Лиги чемпионов.

По теме:
Еще один «Диктатор»? В Бундеслиге голеадор подражал Мбаппе
Раскрыты трансферные планы Шахтера: важное решение клуба на лето
Не хватило денег. Бенфика пыталась обменять Судакова в Брагу
Конрад Лаймер Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы трансферы Бундеслиги
Иван Чирко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Футбол | 10 мая 2026, 19:25 2
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил

Спортивный директор «горняков» выступил с заявлением после победы над «Полтавой»

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11 мая 2026, 09:54 6
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

Каталонцы проявляют интерес к Элиасу

Левандовски об уходе из Барселоны: «Готов играть в более слабом чемпионате»
Футбол | 11.05.2026, 17:15
Левандовски об уходе из Барселоны: «Готов играть в более слабом чемпионате»
Левандовски об уходе из Барселоны: «Готов играть в более слабом чемпионате»
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 11.05.2026, 12:30
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11.05.2026, 02:41
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
+
Ответить
0
Популярные новости
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46
Бокс
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 5
Футбол
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
10.05.2026, 08:59 15
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 23
Хоккей
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 103
Футбол
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 20
Футбол
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем