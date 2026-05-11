Бавария близка к продлению контракта с важным игроком команды

Мюнхенская «Бавария» приближается к продлению контракта с Конрадом Лаймером, сообщает Николо Скира.

Как сообщает инсайдер, руководство немецкого гранда достигло успеха в переговорах с универсальным австрийским футболистом относительно продления сотрудничества.

30-летний Лаймер подпишет новое долгосрочное соглашение с «рекордмайстером», которое будет рассчитано до июня 2030 года. Зарплата футболиста составит около 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Лаймер сыграл 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забив три гола и отдав 13 ассистов.

