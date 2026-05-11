«Если бы не они, клуба бы не было». В Шахтере выступили с прямым заявлением

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился своими мыслями о чемпионстве донецкого клуба. В 27-м туре УПЛ команда Арды Турана обыграла «Полтаву» (4:0) и досрочно обеспечила себе победу в национальном первенстве.

«Прежде всего, мы празднуем это вместе с нашими болельщиками, потому что болельщики – это сердце нашей команды. Когда мы что-то празднуем, это все связано с ними.

Поэтому я хочу поздравить тех, кто в Украине, кто за границей – это чемпионство для них. И также я хочу поздравить тех наших болельщиков, которые очень далеко от стадионов, которые сейчас на фронте, которые защищают нашу страну. Если бы не они, то и футбола здесь не было бы, и клуба не было бы. Поэтому благодарю их еще раз за то, что они защищают нашу свободу, независимость и будущее Украины».