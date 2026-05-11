Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Если бы не они, клуба бы не было». В Шахтере выступили с прямым заявлением
«Если бы не они, клуба бы не было». В Шахтере выступили с прямым заявлением

Палкин поблагодарил военных за существование Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился своими мыслями о чемпионстве донецкого клуба. В 27-м туре УПЛ команда Арды Турана обыграла «Полтаву» (4:0) и досрочно обеспечила себе победу в национальном первенстве.

«Прежде всего, мы празднуем это вместе с нашими болельщиками, потому что болельщики – это сердце нашей команды. Когда мы что-то празднуем, это все связано с ними.

Поэтому я хочу поздравить тех, кто в Украине, кто за границей – это чемпионство для них. И также я хочу поздравить тех наших болельщиков, которые очень далеко от стадионов, которые сейчас на фронте, которые защищают нашу страну. Если бы не они, то и футбола здесь не было бы, и клуба не было бы. Поэтому благодарю их еще раз за то, что они защищают нашу свободу, независимость и будущее Украины».

Палкин назвал символичным то, что «Шахтер» завоевал чемпионство в год своего 90-летия. Для дончан это 16-й титул в истории.

Сергей Палкин Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
Підтримую! Дякую кожному військовому, кожному цивільному і навіть гостям країни, хто підтримує Україну! У цій війні немає «чужих» за футбольною складовою, симпатією - ми всі одна велика команда ! 
Звісно, це не відноситься до Суркіса, його ОПЗЖ клуба із Медведчуком і тих шавок що тут скавчать, вилизуючи очелло партійним зрадникам 🤮
