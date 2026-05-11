Разгромная победа Буковины с теннисным счетом и голевые шоу
Cостоялись поединки 27-го тура Первой лиги
Стоит отдельно выделить тот факт, что тур получился очень результативным. Команды порадовали фанатов 26-ю голами в восьми матчах.
Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих встречах.
Лидеры тура
«Левый Берег» и «Черноморец» продолжают борьбу за желанную путевку в УПЛ. В 27-м туре обе команды заработали очки в поединках, в которых им пришлось отыгрываться.
«Левый Берег» проиграл первый тайм матча с ФК ЮКСА, за который голом отличился Антоний Эмере. Но перед перерывом красную карточку получил Кастро и численным превосходством воспользовались подопечные Александра Рябоконя. Голы Сергея Косовского, Дмитрия Шастала и Симона Галояна принесли «Левому Берегу» викторию со счетом 3:1.
«Черноморец» на выезде встречался с «Черниговом». Дважды по ходу встречи одесситы проигрывали и дважды им удалось отыграться. На голы Анатолия Романченко и Дениса Безбородько команда Романа Григорчука ответила точными ударами в исполнении Андрея Хомы и Виталия Ермакова. Как итог, в Чернигове была зафиксирована ничья 2:2.
Таким образом, у второго «Черноморца» на данный момент 58 очков, а третий «Левый Берег» набрал в свой актив 56 баллов. Обе команды продолжат борьбу за повышение в классе.
Разгром тура
«Буковина» с теннисным счетом 6:0 разгромила на своем поле «Ворсклу». Команда из Черновцов, которая ранее обеспечила себе выход в УПЛ и победу в Первой лиге, устроила феерию в домашней встрече с полтавским клубом.
Голы в свой актив записали Евгений Пидлепенец, Максим Войтиховский, Иван Тищенко и Виталий Дахновский, который оформил хет-трик.
«Буковина» на данный момент набрала же 75 очков, что говорит о полной готовности клуба из Черновцов удачно сыграть в следующем сезоне УПЛ!
Голеадор тура
Отдельно выделим хет-трик Виталия Дахновского! Лидер «Буковины» забил три мяча в ворота «Ворсклы», и это позволило ему уверенно закрепиться на первом месте списка лучших голеадоров Первой лиги. На данный момент у Дахновского 16 голов в активе, что позволяет футболисту «Буковины» лидировать в этом рейтинге. У ближайших конкурентов, а именно у Андрея Хомы («Прикарпатье») 14 забитых мячей и Максима Войтиховского («Агробизнес») 13 точных ударов.
Гол тура
«Металлист» с уверенным счетом 3:0 выиграл у «Подолья».
После забитых мячей в исполнении Максима Ориховского и Петра Луцива взял слово Максим Багачанский.
Этот гол от харьковской команды может претендовать на звание лучшего в туре. Егор Шерстюк с дальней дистанции навесил мяч в штрафную площадь гостей. Даниил Приходько аккуратно скинул его на Максима Багачанского, который в одно касание в классном стиле забил в дальний угол! Этот гол установил итоговый счет 3:0 в пользу «Металлиста» и стал настоящим украшением поединка, а также 27-го тура Первой лиги.
Стабильность тура
«Феникс-Мариуполь» уверенно со счетом 3:0 на выезде победил «Ниву», а «Пробий» на своем поле взял три очка в поединке против «Агробизнеса» (1:0).
Можно выделить определенную стабильность «Феникс-Мариуполя» и ФК «Пробий», которые записали в свой актив победы и закрепились в середине турнирной таблицы Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» идет десятым, а «Пробий» расположился на девятой позиции.
Дубль тура
«Виктория» выигрывала у «Ингульца» со счетом 2:0, но уже под занавес встречи гостям удалось отыграться. Два гола в свой актив записал Евгений Профатило, который забил мячи на 88 и 90+4 минутах. Как итог, в этой встрече была зафиксирована голевая ничья 2:2.
Замена тура
«Металлург» обыграл на выезде «Прикарпатье» со счетом 1:0. В этой встрече сработала замена Сергея Ковальца. На 90-й минуте на поле вышел Даниил Зелинский, который буквально сразу же забил мяч в ворота команды из Ивано-Франковска. Гол «десятки» запорожской команды стал победным в этой встрече, а Сергей Ковалец показал, что в важные моменты он умеет принимать правильные решения.
Первая лига Украины. 27-й тур
«Левый Берег» – ЮКСА – 3:1
Голы: Косовский, 46, Шастал, 49 (с пенальти), Галоян, 90+3 – Эмере, 22.
Удаление: Кастро, 45+3 (ЮКСА).
«Чернигов» – «Черноморец» – 2:2
Голы: Романченко, 14, Безбородько, 46 – Хома, 31, Ермаков, 76.
«Буковина» – «Ворскла» – 6:0
Голы: Пидлепенец, 4, Войтиховский, 12, Дахновский, 59, 74, 90+4, Тищенко, 90+3.
«Металлист» – «Подолье» – 3:0
Голы: Ориховский, 52, Луцив, 64, Багачанский, 76.
«Нива» – «Феникс-Мариуполь» – 0:3
Голы: Кисленко, 65, Ориховский, 77, Ременяк, 90+3.
«Пробий» – «Агробизнес» – 1:0
Гол: Хромей, 71.
«Виктория» – «Ингулец» – 2:2
Голы: Евпак, 52, Хамелюк, 79 (с пенальти) – Профатило, 88, 90+4.
«Прикарпатье» – «Металлург» – 0:1
Гол: Зелинский, 90+3.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|27
|24
|3
|0
|64 - 18
|15.05.26 15:00 ЮКСА - Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь
|75
|2
|Черноморец
|27
|17
|7
|3
|40 - 19
|16.05.26 16:30 Черноморец - Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец
|58
|3
|Левый берег
|27
|17
|5
|5
|43 - 20
|16.05.26 16:30 Черноморец - Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист
|56
|4
|Агробизнес
|27
|14
|4
|9
|33 - 27
|16.05.26 15:00 Агробизнес - Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец
|46
|5
|Ингулец
|27
|11
|9
|7
|38 - 28
|16.05.26 15:00 Ингулец - Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп
|42
|6
|Виктория
|27
|10
|6
|11
|37 - 34
|16.05.26 15:00 Агробизнес - Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла
|36
|7
|ЮКСА
|27
|9
|6
|12
|27 - 33
|15.05.26 15:00 ЮКСА - Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА
|33
|8
|Прикарпатье
|27
|8
|8
|11
|29 - 32
|16.05.26 15:00 Ингулец - Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье
|32
|9
|Пробой
|27
|9
|5
|13
|28 - 34
|17.05.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА
|32
|10
|Феникс-Мариуполь
|27
|8
|7
|12
|29 - 32
|17.05.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь
|31
|11
|Нива Тернополь
|27
|7
|9
|11
|21 - 29
|17.05.26 15:00 Подолье - Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь
|30
|12
|Металлист
|26
|8
|6
|12
|26 - 32
|17.05.26 15:00 Ворскла - Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист
|30
|13
|Чернигов
|26
|8
|6
|12
|28 - 31
|16.05.26 15:00 Металлург Зп - Чернигов09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь
|30
|14
|Ворскла
|27
|7
|6
|14
|20 - 33
|17.05.26 15:00 Ворскла - Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла
|27
|15
|Подолье
|27
|4
|7
|16
|18 - 42
|17.05.26 15:00 Подолье - Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье
|19
|16
|Металлург Зп
|27
|4
|6
|17
|16 - 53
|16.05.26 15:00 Металлург Зп - Чернигов10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп
|18
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Казахстан и Украина вышли в элиту, Япония вылетела
Тренер хочет усилений