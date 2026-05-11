Разгромная победа Буковины с теннисным счетом и голевые шоу

Стоит отдельно выделить тот факт, что тур получился очень результативным. Команды порадовали фанатов 26-ю голами в восьми матчах.

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих встречах.

Лидеры тура

«Левый Берег» и «Черноморец» продолжают борьбу за желанную путевку в УПЛ. В 27-м туре обе команды заработали очки в поединках, в которых им пришлось отыгрываться.

«Левый Берег» проиграл первый тайм матча с ФК ЮКСА, за который голом отличился Антоний Эмере. Но перед перерывом красную карточку получил Кастро и численным превосходством воспользовались подопечные Александра Рябоконя. Голы Сергея Косовского, Дмитрия Шастала и Симона Галояна принесли «Левому Берегу» викторию со счетом 3:1.

«Черноморец» на выезде встречался с «Черниговом». Дважды по ходу встречи одесситы проигрывали и дважды им удалось отыграться. На голы Анатолия Романченко и Дениса Безбородько команда Романа Григорчука ответила точными ударами в исполнении Андрея Хомы и Виталия Ермакова. Как итог, в Чернигове была зафиксирована ничья 2:2.

Таким образом, у второго «Черноморца» на данный момент 58 очков, а третий «Левый Берег» набрал в свой актив 56 баллов. Обе команды продолжат борьбу за повышение в классе.

Разгром тура

«Буковина» с теннисным счетом 6:0 разгромила на своем поле «Ворсклу». Команда из Черновцов, которая ранее обеспечила себе выход в УПЛ и победу в Первой лиге, устроила феерию в домашней встрече с полтавским клубом.

Голы в свой актив записали Евгений Пидлепенец, Максим Войтиховский, Иван Тищенко и Виталий Дахновский, который оформил хет-трик.

«Буковина» на данный момент набрала же 75 очков, что говорит о полной готовности клуба из Черновцов удачно сыграть в следующем сезоне УПЛ!

Голеадор тура

ФК Буковина. Виталий Дахновский

Отдельно выделим хет-трик Виталия Дахновского! Лидер «Буковины» забил три мяча в ворота «Ворсклы», и это позволило ему уверенно закрепиться на первом месте списка лучших голеадоров Первой лиги. На данный момент у Дахновского 16 голов в активе, что позволяет футболисту «Буковины» лидировать в этом рейтинге. У ближайших конкурентов, а именно у Андрея Хомы («Прикарпатье») 14 забитых мячей и Максима Войтиховского («Агробизнес») 13 точных ударов.

Гол тура

«Металлист» с уверенным счетом 3:0 выиграл у «Подолья».

После забитых мячей в исполнении Максима Ориховского и Петра Луцива взял слово Максим Багачанский.

Этот гол от харьковской команды может претендовать на звание лучшего в туре. Егор Шерстюк с дальней дистанции навесил мяч в штрафную площадь гостей. Даниил Приходько аккуратно скинул его на Максима Багачанского, который в одно касание в классном стиле забил в дальний угол! Этот гол установил итоговый счет 3:0 в пользу «Металлиста» и стал настоящим украшением поединка, а также 27-го тура Первой лиги.

Стабильность тура

«Феникс-Мариуполь» уверенно со счетом 3:0 на выезде победил «Ниву», а «Пробий» на своем поле взял три очка в поединке против «Агробизнеса» (1:0).

Можно выделить определенную стабильность «Феникс-Мариуполя» и ФК «Пробий», которые записали в свой актив победы и закрепились в середине турнирной таблицы Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» идет десятым, а «Пробий» расположился на девятой позиции.

Дубль тура

«Виктория» выигрывала у «Ингульца» со счетом 2:0, но уже под занавес встречи гостям удалось отыграться. Два гола в свой актив записал Евгений Профатило, который забил мячи на 88 и 90+4 минутах. Как итог, в этой встрече была зафиксирована голевая ничья 2:2.

Замена тура

«Металлург» обыграл на выезде «Прикарпатье» со счетом 1:0. В этой встрече сработала замена Сергея Ковальца. На 90-й минуте на поле вышел Даниил Зелинский, который буквально сразу же забил мяч в ворота команды из Ивано-Франковска. Гол «десятки» запорожской команды стал победным в этой встрече, а Сергей Ковалец показал, что в важные моменты он умеет принимать правильные решения.

Первая лига Украины. 27-й тур

«Левый Берег» – ЮКСА – 3:1

Голы: Косовский, 46, Шастал, 49 (с пенальти), Галоян, 90+3 – Эмере, 22.

Удаление: Кастро, 45+3 (ЮКСА).

«Чернигов» – «Черноморец» – 2:2

Голы: Романченко, 14, Безбородько, 46 – Хома, 31, Ермаков, 76.

«Буковина» – «Ворскла» – 6:0

Голы: Пидлепенец, 4, Войтиховский, 12, Дахновский, 59, 74, 90+4, Тищенко, 90+3.

«Металлист» – «Подолье» – 3:0

Голы: Ориховский, 52, Луцив, 64, Багачанский, 76.

«Нива» – «Феникс-Мариуполь» – 0:3

Голы: Кисленко, 65, Ориховский, 77, Ременяк, 90+3.

«Пробий» – «Агробизнес» – 1:0

Гол: Хромей, 71.

«Виктория» – «Ингулец» – 2:2

Голы: Евпак, 52, Хамелюк, 79 (с пенальти) – Профатило, 88, 90+4.

«Прикарпатье» – «Металлург» – 0:1

Гол: Зелинский, 90+3.