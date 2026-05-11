Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Польша
11 мая 2026, 17:46 | Обновлено 11 мая 2026, 18:02
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера

Видзев попрощался с Игором Йовичевичем

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Лодзинский «Видзев» официально объявил о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Игором Йовичевичем.

Хорватского специалиста отстранили от исполнения обязанностей еще 5 марта 2026 года, но до сих пор его контракт с клубом оставался действительным и по нему тренер получал зарплату. Теперь стороны договорились о полном прекращении сотрудничества.

«С радостью сообщаем вам, что контракты с Игором Йовичевичем и его тренерским штабом расторгнуты по взаимному согласию. От имени руководства клуба благодарим тренеров за их работу с «Видзевом» и желаем им успехов в будущей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Украинским болельщикам Игор Йовичевич знаком по своей работе со львовскими «Карпатами», «Днепром-1» и донецким «Шахтером».

а місцеві лузери його хотіли призначити головним нашої збірної?
З радістю , якийсь треш прям
напоминает сцену ухода Эйса Вентуры из буддийского монастыря
