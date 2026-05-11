«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Видзев попрощался с Игором Йовичевичем
Лодзинский «Видзев» официально объявил о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Игором Йовичевичем.
Хорватского специалиста отстранили от исполнения обязанностей еще 5 марта 2026 года, но до сих пор его контракт с клубом оставался действительным и по нему тренер получал зарплату. Теперь стороны договорились о полном прекращении сотрудничества.
«С радостью сообщаем вам, что контракты с Игором Йовичевичем и его тренерским штабом расторгнуты по взаимному согласию. От имени руководства клуба благодарим тренеров за их работу с «Видзевом» и желаем им успехов в будущей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Украинским болельщикам Игор Йовичевич знаком по своей работе со львовскими «Карпатами», «Днепром-1» и донецким «Шахтером».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
