«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера

Лодзинский «Видзев» официально объявил о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Игором Йовичевичем.

Хорватского специалиста отстранили от исполнения обязанностей еще 5 марта 2026 года, но до сих пор его контракт с клубом оставался действительным и по нему тренер получал зарплату. Теперь стороны договорились о полном прекращении сотрудничества.

«С радостью сообщаем вам, что контракты с Игором Йовичевичем и его тренерским штабом расторгнуты по взаимному согласию. От имени руководства клуба благодарим тренеров за их работу с «Видзевом» и желаем им успехов в будущей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Украинским болельщикам Игор Йовичевич знаком по своей работе со львовскими «Карпатами», «Днепром-1» и донецким «Шахтером».