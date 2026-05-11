11 мая 2026, 16:49
Эвертон ведет переговоры по бесплатному трансферу игрока Манчестер Сити

К «ирискам» может присоединиться Джон Стоунс

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Английский защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз может продолжить карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, 31-летний футболист ведет переговоры с «ирисками». Уже летом Стоунз станет свободным агентом – его контракт с «Манчестер Сити» подходит к концу.

В текущем сезоне на счету Джона Стоунза 16 матчей на клубном уровне во все турнирах, без результативных действий.

В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Ранее в Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне.

Даниил Кирияка Источник: Football Insider
Шахтер гарантировал себе место в основном раунде еврокубков 2026/27
Горняки стартуют минимум с Q4 ЛЧ, и очень вероятно, что получат прямой пропуск в основу

Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Киевский клуб встретится с «Полтавой» в столице Украины и избежит выезда в Кропивницкий

Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона смирилась. Левандовски летом покинет клуб
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
