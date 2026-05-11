Эвертон ведет переговоры по бесплатному трансферу игрока Манчестер Сити

Английский защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз может продолжить карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, 31-летний футболист ведет переговоры с «ирисками». Уже летом Стоунз станет свободным агентом – его контракт с «Манчестер Сити» подходит к концу.

В текущем сезоне на счету Джона Стоунза 16 матчей на клубном уровне во все турнирах, без результативных действий.

В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

