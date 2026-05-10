В Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне

Украинский защитник Виталий Миколенко близок к продлению контракта с «Эвертоном». Руководство клуба практически завершило переговоры с украинским защитником о новом соглашении.

Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Николо Скира. По его информации, сторонам осталось согласовать лишь финальные детали контракта, после чего сотрудничество будет официально продлено.

«Миколенко находится в шаге от подписания нового соглашения с «Эвертоном». Осталось уладить последние детали условий, но стороны уверены в успешном завершении», – отметил Скира.

В нынешнем сезоне Миколенко провел 33 матча в составе «Эвертона» и отметился одной результативной передачей.