В Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне
Скира утверждает, что украинец продлит контракт с «Эвертоном»
Украинский защитник Виталий Миколенко близок к продлению контракта с «Эвертоном». Руководство клуба практически завершило переговоры с украинским защитником о новом соглашении.
Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Николо Скира. По его информации, сторонам осталось согласовать лишь финальные детали контракта, после чего сотрудничество будет официально продлено.
«Миколенко находится в шаге от подписания нового соглашения с «Эвертоном». Осталось уладить последние детали условий, но стороны уверены в успешном завершении», – отметил Скира.
В нынешнем сезоне Миколенко провел 33 матча в составе «Эвертона» и отметился одной результативной передачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир по смешанным единоборствам состоится в ночь на 10 мая в американском Ньюарке
Тренер высказался о матче Динамо против ЛНЗ в 27 туре УПЛ