Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне
10 мая 2026, 14:30 |
Скира утверждает, что украинец продлит контракт с «Эвертоном»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко близок к продлению контракта с «Эвертоном». Руководство клуба практически завершило переговоры с украинским защитником о новом соглашении.

Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Николо Скира. По его информации, сторонам осталось согласовать лишь финальные детали контракта, после чего сотрудничество будет официально продлено.

«Миколенко находится в шаге от подписания нового соглашения с «Эвертоном». Осталось уладить последние детали условий, но стороны уверены в успешном завершении», – отметил Скира.

В нынешнем сезоне Миколенко провел 33 матча в составе «Эвертона» и отметился одной результативной передачей.

Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Николо Скира продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: Николо Скира
