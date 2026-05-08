Александр АЛИЕВ: «Только к Миколенко нет претензий. Остальные, вы чего?»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев подверг критике футболистов сборной Украины, которые не смогли пробиться на чемпионат мира и уступили Швеции со счетом 1:3.

«В наше время за сборную играли преимущественно те, кто выступал за украинские клубы, то есть мы играли за Украину, живя здесь, зная всю атмосферу в стране. Мы прекрасно понимали, за что мы играем, за честь какой страны, потому что мы здесь жили.

Сейчас идет война. И кто у нас играет в основном составе сборной? Сколько людей играют из украинских клубов? Те, кто здесь живет и знает, что это такое – жить в стране, где идет война. Остальные живут в Европе и только со стороны видят Украину. Они ведь сюда не приезжают.

В матче со Швецией только к Миколенко нет никаких претензий – он отыграл отлично. Один человек! Остальные? Ну, вы чего? Вы же должны выходить и сражаться за Украину.

Нет, они приехали, проиграли, ну и хрен с ним – оделись и уехали к себе в Европу. Вот мне и Георгий Бущан говорил, когда его в сборную вызвали: «Саныч, они ведь всего этого просто не понимают». Да, матч сыграли, поехали себе туда, а мы возвращаемся в Украину.

Да, они играют в клубах Европы и доказали, что этого заслуживают. Молодцы. Но вы приезжаете играть за честь своей страны! И на вас смотрят ребята, сидящие в этот момент в окопах.

По ним стреляют, а они все равно сидят в окопах и смотрят на телефонах, как вы играете. И что у них потом на душе?», – не сдержал эмоций Алиев.