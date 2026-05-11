Новичок АПЛ может начать новый сезон с новым тренером

Английский специалист Киран Маккенна может покинуть пост главного тренера «Ипсвича». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 39-летний специалист может сменить клуб в случае, если получит предложение из Английской Премьер-лиги. Им интересуются два лондонских клуба: «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

«Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе с 84 пунктами и получил прямую путевку в АПЛ спустя сезон после вылета.

Киран Маккенна работает с «Ипсвичем» с декабря 2021 года. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028.

Ранее сообщалось о том, что «Ипсвич» выкупил контракт экс-форварда «Арсенала».