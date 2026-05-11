Элина Свитолина – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) продолжит выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертом раунде украинка сыграет против лаки-лузера Николы Бартунковой (Чехия, WTA 94). Поединок начнется третьим запуском на BNP Paribas Arena после игры Тиафо – Пеллегрино. Ориентировочное время старта встречи – 16:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Каролиной Плишковой, либо с Еленой Рыбакиной.

