ФОТО. У Роналдиньо буде особенная роль на чемпионате мира 2026
Роналдиньо станет главной звездой телеэфиров ЧМ-2026
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо получит необычную роль во время чемпионата мира 2026 года.
По информации The Touchline, бразильский телеканал TV Globo привлечет экс-звезду «Барселоны» и сборной Бразилии к освещению мундиаля в США, Канаде и Мексике.
Роналдиньо будет работать не только как футбольный эксперт. Сообщается, что он появится на матчах, тренировках команд, будет общаться с фанатами, а также примет участие в специальных активностях в туристических локациях США.
В соцсетях уже шутят, что это «самая бразильская роль в истории футбольного телевидения».
Ожидается, что TV Globo сделает большой акцент на развлекательном контенте и атмосфере турнира вокруг Роналдиньо, который до сих пор остается одной из самых популярных футбольных легенд мира.
🇧🇷🚨 𝗡𝗘𝗪: TV Globo have announced Ronaldinho will be featured as a live pundit in their World Cup broadcasts.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 11, 2026
He will show up as a surprise during matches, in training sessions, with the fans, and even in touristic sights at the United States. pic.twitter.com/4dqgLaL6dZ
