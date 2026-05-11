  4. ФОТО. У Роналдиньо буде особенная роль на чемпионате мира 2026
11 мая 2026, 16:06 | Обновлено 11 мая 2026, 16:28
Роналдиньо станет главной звездой телеэфиров ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо получит необычную роль во время чемпионата мира 2026 года.

По информации The Touchline, бразильский телеканал TV Globo привлечет экс-звезду «Барселоны» и сборной Бразилии к освещению мундиаля в США, Канаде и Мексике.

Роналдиньо будет работать не только как футбольный эксперт. Сообщается, что он появится на матчах, тренировках команд, будет общаться с фанатами, а также примет участие в специальных активностях в туристических локациях США.

В соцсетях уже шутят, что это «самая бразильская роль в истории футбольного телевидения».

Ожидается, что TV Globo сделает большой акцент на развлекательном контенте и атмосфере турнира вокруг Роналдиньо, который до сих пор остается одной из самых популярных футбольных легенд мира.

Максим Лапченко Источник: The Touchline
