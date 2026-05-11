ФОТО. У Роналдиньо буде особенная роль на чемпионате мира 2026

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо получит необычную роль во время чемпионата мира 2026 года.

По информации The Touchline, бразильский телеканал TV Globo привлечет экс-звезду «Барселоны» и сборной Бразилии к освещению мундиаля в США, Канаде и Мексике.

Роналдиньо будет работать не только как футбольный эксперт. Сообщается, что он появится на матчах, тренировках команд, будет общаться с фанатами, а также примет участие в специальных активностях в туристических локациях США.

В соцсетях уже шутят, что это «самая бразильская роль в истории футбольного телевидения».

Ожидается, что TV Globo сделает большой акцент на развлекательном контенте и атмосфере турнира вокруг Роналдиньо, который до сих пор остается одной из самых популярных футбольных легенд мира.