  4. Лидеры Реала выставили клубу требование после драки Тчуамени и Вальверде
11 мая 2026, 16:14 | Обновлено 11 мая 2026, 16:34
Лидеры Реала выставили клубу требование после драки Тчуамени и Вальверде

Авторитетные игроки просят продать Федерико

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

7 мая 2026 года между звездными полузащитниками мадридского «Реала», уругвайцем Федерико Вальверде и французом Орельеном Тчуамени, вспынула драка после тренировки. По информации испанского издания AS, Вальверде выступил провокатором в этом конфликте.

Как сообщает известный испанский журналист Рамон Альварес, после этого инцидента группа авторитетных игроков королевского клуба попросила руководство летом продать уругвайца.

Отмечается, что боссы «сливочных» пока не могут принять категоричное решение из-за пути, который 27-летний футболист прошел в королевском клубе.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Один из лучших игроков УПЛ категорически отказался играть за Динамо
Вальверде і Карвахаль єдині два нормальних мужика які лишилися в Реалі. Логічно, що ця команда хоче тепер позбутися їх.
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
