Лидеры Реала выставили клубу требование после драки Тчуамени и Вальверде

7 мая 2026 года между звездными полузащитниками мадридского «Реала», уругвайцем Федерико Вальверде и французом Орельеном Тчуамени, вспынула драка после тренировки. По информации испанского издания AS, Вальверде выступил провокатором в этом конфликте.

Как сообщает известный испанский журналист Рамон Альварес, после этого инцидента группа авторитетных игроков королевского клуба попросила руководство летом продать уругвайца.

Отмечается, что боссы «сливочных» пока не могут принять категоричное решение из-за пути, который 27-летний футболист прошел в королевском клубе.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.