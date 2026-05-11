  4. На Фаала появился новый претендент из Европы
11 мая 2026, 15:51 | Обновлено 11 мая 2026, 16:21
На Фаала появился новый претендент из Европы

Форвард «Карпат» привлекает внимание «Виктории» Пльзень

ФК Карпаты. Бабукарр Фаал

Гамбийский нападающий «Карпат» Бабукарр Фаал привлекает внимание «Виктории» Пльзень. Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, клуб из чемпионата Чехии нацелился на подписание 23-летнего форварда «львов». Предложений представитель УПЛ пока не получал.

В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Бабукарр Фаал не намерен переходить в «Динамо».

трансферы трансферы УПЛ чемпионат Чехии по футболу Карпаты Львов Виктория Пльзень Бабукарр Фаал
Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
Та Вікторія вже не вперше забирає у нас цікавих легіонерів. Минулого разу взяли Прінца Аду з Кривбаса і він став їхнім основним гравцем
