На Фаала появился новый претендент из Европы

Гамбийский нападающий «Карпат» Бабукарр Фаал привлекает внимание «Виктории» Пльзень. Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, клуб из чемпионата Чехии нацелился на подписание 23-летнего форварда «львов». Предложений представитель УПЛ пока не получал.

В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Бабукарр Фаал не намерен переходить в «Динамо».