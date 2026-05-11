На Фаала появился новый претендент из Европы
Форвард «Карпат» привлекает внимание «Виктории» Пльзень
Гамбийский нападающий «Карпат» Бабукарр Фаал привлекает внимание «Виктории» Пльзень. Об этом сообщает TransferFeed.
По информации источника, клуб из чемпионата Чехии нацелился на подписание 23-летнего форварда «львов». Предложений представитель УПЛ пока не получал.
В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Бабукарр Фаал не намерен переходить в «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
