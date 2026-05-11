У Испании проблемы. Талант получил травму за месяц до ЧМ-2026
Нико Уильямс не доиграл матч чемпионата Испании
Талантливый вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс пополнил лазарет команды после матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги (0:1).
На 34-й минуте встречи Нико рухнул на газон в центре поля, заставив болельщиков на «Сан-Мамесе» переживать.
Самостоятельно покинуть пределы поля вингер не смог, поэтому его сопровождал представитель медицинского штаба.
Тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде пытался успокоить игрока, однако молодой футболист в отчаянии повторял одну фразу: «Не может быть».
После поединка к СМИ вышел его старший брат Иньяки, который рассказал о состоянии здоровья главного таланта «Атлетика».
«Ситуация с травмой вызывает беспокойство, особенно из-за момента, в который это произошло. Он был в отличной форме, возвращался на свой уровень. Теперь остаётся лишь держать кулаки, чтобы всё оказалось не слишком серьезным.
Хуже всего то, что мы останемся без него на эти дни, а также то, что чемпионат мира уже совсем близко. Но самое болезненное – что мы не сможем рассчитывать на него в последних матчах.
Я поговорил с ним совсем немного – сейчас не время давить на него, у него и так много мыслей в голове. Он очень сильно хромал и сказал, что никогда раньше не чувствовал такой боли», – сказал Иньяки.
В этом сезоне Нико отыграл 32 матча на клубном уровне, в которых отдал семь результативных передач и забил шесть мячей.
Совсем скоро сборные будут объявлять заявки на предстоящий чемпионат мира. Потеря Нико может существенно повлиять на потенциал сборной Испании в атаке.
Испания попала в группу Н, где встретится с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
