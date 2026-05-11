11 мая 2026, 13:58 | Обновлено 11 мая 2026, 14:04
У Испании проблемы. Талант получил травму за месяц до ЧМ-2026

Нико Уильямс не доиграл матч чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Талантливый вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс пополнил лазарет команды после матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги (0:1).

На 34-й минуте встречи Нико рухнул на газон в центре поля, заставив болельщиков на «Сан-Мамесе» переживать.

Самостоятельно покинуть пределы поля вингер не смог, поэтому его сопровождал представитель медицинского штаба.

Тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде пытался успокоить игрока, однако молодой футболист в отчаянии повторял одну фразу: «Не может быть».

После поединка к СМИ вышел его старший брат Иньяки, который рассказал о состоянии здоровья главного таланта «Атлетика».

«Ситуация с травмой вызывает беспокойство, особенно из-за момента, в который это произошло. Он был в отличной форме, возвращался на свой уровень. Теперь остаётся лишь держать кулаки, чтобы всё оказалось не слишком серьезным.

Хуже всего то, что мы останемся без него на эти дни, а также то, что чемпионат мира уже совсем близко. Но самое болезненное – что мы не сможем рассчитывать на него в последних матчах.

Я поговорил с ним совсем немного – сейчас не время давить на него, у него и так много мыслей в голове. Он очень сильно хромал и сказал, что никогда раньше не чувствовал такой боли», – сказал Иньяки.

В этом сезоне Нико отыграл 32 матча на клубном уровне, в которых отдал семь результативных передач и забил шесть мячей.

Совсем скоро сборные будут объявлять заявки на предстоящий чемпионат мира. Потеря Нико может существенно повлиять на потенциал сборной Испании в атаке.

Испания попала в группу Н, где встретится с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.

Андрей Витренко Источник: AS
