  
  4. Клуб Первой лиги вышел к болельщикам с заявлением: провалили сезон
Украина. Первая лига
11 мая 2026, 13:34 | Обновлено 11 мая 2026, 13:42
Клуб Первой лиги вышел к болельщикам с заявлением: провалили сезон

«Нива» Тернополь взяла ответственность за результаты

ФК Нива Тернополь

Украинский клуб «Нива» Тернополь выступил с заявлением за три тура до завершения Первой лиги 2025/26.

Руководство «Нивы» взяло на себя ответственность за неудачную вторую часть сезона, извинившись перед болельщиками.

Представители клуба признали ошибку при выборе тренерского штаба и пообещали провести анализ текущей ситуации.

В турнирной таблице Первой лиги «Нива» находится рядом с зоной вылета – 11-е место и 30 очков. Следующими соперниками клуба станут «Подолье», «Ворскла» и ЮКСА.

Вторая половина сезона действительно получилась ужасной для «Нивы»: тернопольская команда провела девять матчей, но победила лишь один раз. В остальных случаях были ничьи (4) и поражения (4).

Официальное заявление «Нивы» Тернополь:

«Футбольный клуб «Нива» Тернополь обращается к своим болельщикам, партнёрам и всему футбольному сообществу. Мы осознаем ответственность за результаты команды во второй части сезона и признаем – весенний отрезок чемпионата был провален. Клуб не оправдал ожиданий болельщиков, которые поддерживали команду как на стадионе, так и за его пределами.

Руководство клуба признает, что одним из ключевых ошибок стало кадровое решение о назначении тренерского штаба. Мы брали на себя ответственность тогда и берем ее сейчас. В футболе нет места перекладыванию вины – за результат отвечает весь клуб: руководство, тренерский штаб и игроки.

Несмотря на сложный период, ФК «Нива» не собирается прятаться от критики или опускать руки.

Уже в ближайшее время будет проведён детальный анализ ситуации и приняты решения, необходимые для того, чтобы команда вернулась на тот уровень, которого заслуживают наши болельщики и город Тернополь.

Спасибо каждому, кто оставался с командой даже в самые тяжёлые моменты сезона.

Ваша поддержка – это то, ради чего существует клуб.

Только «Нива», только Тернополь».

Андрей Витренко Источник: ФК Нива Тр
