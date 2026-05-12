Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Андрей попал в список «неприкасаемых»
Руководство мадридского «Реала» определило группу футболистов, которых в клубе считают неприкасаемыми на ближайшие годы на фоне кадровых проблем и неопределенности вокруг части состава.
В список игроков, которых мадридцы не планируют продавать, вошли: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Килиан Мбаппе и Эндрик.
В то же время в этом списке отсутствует Винисиус Жуниор. Отмечается, что это связано со сложными переговорами о продлении контракта бразильца. В клубе пока не могут достичь окончательной договоренности с вингером относительно нового соглашения.
8 травня Лунін почав пакувати валізи в Англію.
9 травня передумав і захотів в Інтер.
11 травня потрапив до чорного списку Реала.
Втім, 12 травня став недоторканим
В один день він остаточно вирішив пакувати валізи на Італію, завтра у Англію, а в кінці кінців якщо його реально не попросять піти, то він і далі буде сидіти в Реалі.
Тому хотілось би ці трансферні чутки закрити і вже почути реальну інформацію, що Луніна оформив якийсь клуб.
Це вже здається раз 10-й різне "Остаточно" від sport.ua за останні пів року
Весь сайт "доторканий"