  4. Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12 мая 2026, 07:08
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Андрей попал в список «неприкасаемых»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Руководство мадридского «Реала» определило группу футболистов, которых в клубе считают неприкасаемыми на ближайшие годы на фоне кадровых проблем и неопределенности вокруг части состава.

В список игроков, которых мадридцы не планируют продавать, вошли: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Килиан Мбаппе и Эндрик.

В то же время в этом списке отсутствует Винисиус Жуниор. Отмечается, что это связано со сложными переговорами о продлении контракта бразильца. В клубе пока не могут достичь окончательной договоренности с вингером относительно нового соглашения.

Тибо Куртуа Андрей Лунин Джуд Беллингем Федерико Вальверде Арда Гюлер Килиан Мбаппе Эндрик чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
Великий украинский талант объяснил, почему выбрал Шахтер, а не Динамо
Великий украинский талант объяснил, почему выбрал Шахтер, а не Динамо

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Александр Усик снова допустил ошибку
Комментарии 21
Спірт.юа опустився до рівня базарної баби.
8 травня Лунін почав пакувати валізи в Англію.
9 травня передумав і захотів в Інтер.
11 травня потрапив до чорного списку Реала.
Втім, 12 травня став недоторканим 
 
Олійченко, тобі самому ще не набридло? 
45-й раз остаточно!
Погоджуючись з іншими учасниками чату. Від новин про Луніна вже просто тошнить. Від коли перейшов у Реал, від тоді його хочуть всі клуби і як тільки трансферне вікно, так він одразу кудись переходить. Йому набридло бути дублером, але він готовий чекати і далі, коли Куртуа піде на пенсію.
В один день він остаточно вирішив пакувати валізи на Італію, завтра у Англію, а в кінці кінців якщо його реально не попросять піти, то він і далі буде сидіти в Реалі.
Тому хотілось би ці трансферні чутки закрити і вже почути реальну інформацію, що Луніна оформив якийсь клуб. 
Це все новини для новин !!! Безкінечність.
Олійченко це місцевий Донні. Зранку одне, в обід інше, увечері взагалі вже забув про все та видав третє.
Маурінью прийде суєту наведе серйозну, зараз це тільки "квіточки"
Чегрове "Остаточно" від sport.ua щодо майбутнього Луніна у Реалі!
Це вже здається раз 10-й різне "Остаточно" від  sport.ua за останні пів року 
а вчора "пакував валізи в Англію "
Що таке ?) Супер Куртуа вчора не порадував ?)))
якщо ти не футбольний журналіст , а блогер, то і рівень контента такий.
у спорт ю ей "недоторкані" по непарних числах, "доторкані"- по парних  
Весь сайт "доторканий"
І прозвали його "Недоторканий Андрій"
Лунін полірувальник пожиттєвий  в Реалі,  хоча Маур прийде може стати 3 воратарем, а ще  веселіше в оренду будь куди аби з "глаз далой"
Ахах🤣🤣🤣 сколько еще будет этих остаточно?🤣🤣🤣
Та відпустіть вже його, насидівся він на лавочці 
Бльоооо
Ахах,  напевно талісман Переса)
Лунін перейшов в Брайтон! Інсайд
Бачу Реал в цьому сезоні провалюється майже як динамо
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
