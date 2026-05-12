Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Руководство мадридского «Реала» определило группу футболистов, которых в клубе считают неприкасаемыми на ближайшие годы на фоне кадровых проблем и неопределенности вокруг части состава.

В список игроков, которых мадридцы не планируют продавать, вошли: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Килиан Мбаппе и Эндрик.

В то же время в этом списке отсутствует Винисиус Жуниор. Отмечается, что это связано со сложными переговорами о продлении контракта бразильца. В клубе пока не могут достичь окончательной договоренности с вингером относительно нового соглашения.