Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12 мая 2026, 10:31 | Обновлено 12 мая 2026, 11:13
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Нападающий сборной Украины решил остаться в Премьер-лиге

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко решил остаться в чемпионате Украины и не рассматривает переход в другие команды. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Что касается Пономаренко, у него есть устная договоренность с клубом, что они подпишут новый контракт. Пономаренко не планирует куда-то уходить сейчас. Плюс нет клуба, который готов выложить сумму, которая удовлетворит братьев Суркисов».

Президент «бело-синих» планировал продлить сотрудничество с талантливым форвардом, однако Пономаренко попросил Игоря Суркиса отложить этот вопрос до летнего трансферного окна.

Нападающий сборной Украины подпишет новый контракт после завершения кампании 2025/26 – срок текущего соглашения истекает в июне 2028 года.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду, в которых забил 15 голов во всех турнирах. Форвард киевского клуба с 12 результативными ударами занимает первое место в рейтинге лучших бомбардиров элитного дивизиона.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Игорь Суркис Михаил Спиваковский продление контракта
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 4
єдиний правильний вибір для нього - це переходити цього літа у Європу. Якщо залишиться в ДК то далі буде тільки регрес
Ожидаемо,если ему разрешат уйти потолок Динамо топ 5-6
Біжи Мотя ,  біжи .
Вот не дают тебе покоя "братья Суркисы"
