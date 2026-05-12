Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко решил остаться в чемпионате Украины и не рассматривает переход в другие команды. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Что касается Пономаренко, у него есть устная договоренность с клубом, что они подпишут новый контракт. Пономаренко не планирует куда-то уходить сейчас. Плюс нет клуба, который готов выложить сумму, которая удовлетворит братьев Суркисов».

Президент «бело-синих» планировал продлить сотрудничество с талантливым форвардом, однако Пономаренко попросил Игоря Суркиса отложить этот вопрос до летнего трансферного окна.

Нападающий сборной Украины подпишет новый контракт после завершения кампании 2025/26 – срок текущего соглашения истекает в июне 2028 года.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду, в которых забил 15 голов во всех турнирах. Форвард киевского клуба с 12 результативными ударами занимает первое место в рейтинге лучших бомбардиров элитного дивизиона.