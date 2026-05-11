ФОТО. Подняли трофей. Шахтер разгромил Полтаву и завоевал 16-й титул в УПЛ
Горняки отгрузили 4 мяча аутсайдеру УПЛ и получили золотые медали
Донецкий Шахтер в матче 27-го тура УПЛ разгромил Полтаву со счетом 4:0 и досрочно стал чемпионом Украины 2025/26. Для горняков это 16-й золотой титул в истории клуба.
Подопечные Арды Турана активно начали встречу, однако в первом тайме им долго не удавалось реализовать свои моменты. Горняки открыли счет лишь в компенсированное время. На 45+3-й минуте Изаки подал с углового, Лассина Траоре сбросил мяч в штрафной, а Дмитрий Крыськив в борьбе с защитником переправил его в сетку (1:0).
После перерыва Шахтер забил еще трижды. На 55-й минуте Иракли Азаров прострелил в штрафную площадку, после рикошета мяч отскочил к Изаки, который с острого угла пробил голкипера соперников (2:0). Вскоре бразилец оформил дубль. Бондаренко и Крыськив разыграли комбинацию на правом фланге, после чего Изаки точно пробил в ближний угол (3:0).
Точку в матче поставил Лассина Траоре. На 67-й минуте нападающий горняков получил передачу от Бондаренко в центре штрафной и в борьбе с защитником отправил мяч в ворота (4:0).
Команда Арды Турана, досрочно став чемпионом Украины, следующий матч проведет 13 мая против Оболони на Арене Львов.
УПЛ. 27-й тур. 10 мая 2025, Львов, Арена Львов.
Полтава – Шахтер Донецк – 0:4
Голы: Крыськив, 45+3, Изаки, 55, 61, Траоре, 67
Шахтер: Ризнык, Азаров, Матвиенко (к), Бондарь, Педро Энрике (Грам, 69), Крыськив (Назарина, 76), Изаки, Бондаренко (Педриньо, 76), Проспер (Мейреллиш, 69), Лукас, Траоре (Очеретько, 83)
⚒️🧡 Коридор пошани для наших чемпіонів 👏🏆
