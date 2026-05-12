Виктор Леоненко публично унизил игрока Динамо, болевшего за Шахтер
Бывший нападающий – о Нещерете
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко остался недоволен игрой Руслана Нещерета в этом сезоне.
– А кто из нынешнего состава тогда тянет уровень «Динамо»?
– Очень мало людей. Таких игроков четверо. Фамилии я вам называть не буду, чужую работу выполнять не собираюсь. Но могу сказать, это точно не вратари, потому что Нещерет постоянно выделывает фокусы, – сказал Виктор Леоненко.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
