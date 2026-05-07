Украина. Премьер лига07 мая 2026, 20:28 | Обновлено 07 мая 2026, 21:19
В Динамо заявили, что будут болеть за донецкий Шахтер
Нещерет будет болеть за «горняков» в следующем матче
Украинский вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет признался, что будет поддерживать донецкий «Шахтер» в ответном матче полуфинала плей-офф Лиги конференций против «Кристал Пэлас».
«Конечно, буду болеть за «Шахтер». Нужно поддерживать свои клубы», – сказал Руслан Нещерет.
Напомним, уже 7 мая донецкий клуб проведет ответный матч полуфинала Лиги конференций против «Кристал Пэлес».
Ранее вратарь «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал обводку Олега Кожушко в полуфинальном матче Кубка Украины с «Буковиной».
Это личное право Нещерета
