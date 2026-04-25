НЕЩЕРЕТ: «Думаю, у кого-то екнуло, когда я это делал»
Руслан Нещерет, отведший все угрозы в матче с «Буковиной», вспомнил свой обыгрыш
Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал обводку Олега Кожушко в полуфинальном матче Кубка Украины с «Буковиной» (3:0).
– По факту там должен был быть как минимум один гол в твои ворота.
– Один как всегда, скажи?
– Но ты просто тащил. Говорят в таких случаях, что ты чего-то наелся.
– Чего? Чего-то в раздевалке у нас?
– Ты бочком бросил чувачку.
– Я думаю, у кого-то екнуло, когда я это делал, да?
– Очень, очень, у всех.
– Я немного рисковал.
– Но согласись, у «Буковины» фаны самые такие…
– Прикольно было, целый стадион, уже соскучились по этому. Мы последний раз с «Эпицентром» здесь играли с такой поддержкой, поэтому очень классно, когда приходят люди, и интереснее играть. Мы же ради болельщиков играем по факту, – заявил Нещерет на Youtube-канале «ВГРІ і ВЗБІРНА».
Руслан Нещерет отыграл на ноль с «Буковиной», его «Динамо» в финале Кубка Украины будет соперничать с «Черниговом».
