НЕЩЕРЕТ: «Думаю, у кого-то екнуло, когда я это делал»

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал обводку Олега Кожушко в полуфинальном матче Кубка Украины с «Буковиной» (3:0).

– По факту там должен был быть как минимум один гол в твои ворота.

– Один как всегда, скажи?

– Но ты просто тащил. Говорят в таких случаях, что ты чего-то наелся.

– Чего? Чего-то в раздевалке у нас?

– Ты бочком бросил чувачку.

– Я думаю, у кого-то екнуло, когда я это делал, да?

– Очень, очень, у всех.

– Я немного рисковал.

– Но согласись, у «Буковины» фаны самые такие…

– Прикольно было, целый стадион, уже соскучились по этому. Мы последний раз с «Эпицентром» здесь играли с такой поддержкой, поэтому очень классно, когда приходят люди, и интереснее играть. Мы же ради болельщиков играем по факту, – заявил Нещерет на Youtube-канале «ВГРІ і ВЗБІРНА».

Руслан Нещерет отыграл на ноль с «Буковиной», его «Динамо» в финале Кубка Украины будет соперничать с «Черниговом».