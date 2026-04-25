25 апреля 2026, 18:54
НЕЩЕРЕТ: «Думаю, у кого-то екнуло, когда я это делал»

Руслан Нещерет, отведший все угрозы в матче с «Буковиной», вспомнил свой обыгрыш

ФК Динамо. Руслан Нещерет

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал обводку Олега Кожушко в полуфинальном матче Кубка Украины с «Буковиной» (3:0).

– По факту там должен был быть как минимум один гол в твои ворота.

– Один как всегда, скажи?

– Но ты просто тащил. Говорят в таких случаях, что ты чего-то наелся.

– Чего? Чего-то в раздевалке у нас?

– Ты бочком бросил чувачку.

– Я думаю, у кого-то екнуло, когда я это делал, да?

– Очень, очень, у всех.

– Я немного рисковал.

– Но согласись, у «Буковины» фаны самые такие…

– Прикольно было, целый стадион, уже соскучились по этому. Мы последний раз с «Эпицентром» здесь играли с такой поддержкой, поэтому очень классно, когда приходят люди, и интереснее играть. Мы же ради болельщиков играем по факту, – заявил Нещерет на Youtube-канале «ВГРІ і ВЗБІРНА».

Руслан Нещерет отыграл на ноль с «Буковиной», его «Динамо» в финале Кубка Украины будет соперничать с «Черниговом».

Бражко прокомментировал свой сорванный трансфер из Динамо в Вулверхэмптон
Защитник Динамо рассказал, почему не играл в полуфинале Кубка Украины
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Бокс | 25 апреля 2026, 03:02 1
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»

Сулейман – о Кроуфорде

Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Футбол | 25 апреля 2026, 07:24 15
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны

«Олимпиакос» рассматривает кандидатуру тренера

Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Футбол | 25.04.2026, 05:02
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Победа без праздника. Тоттенхэм остался в зоне вылета, фиаско Эвертона
Футбол | 25.04.2026, 19:01
Победа без праздника. Тоттенхэм остался в зоне вылета, фиаско Эвертона
Победа без праздника. Тоттенхэм остался в зоне вылета, фиаско Эвертона
Битва редакций на Туманном Альбионе. 11-я неделя: AirPods 3 и PS5 Pro
Футбол | 25.04.2026, 12:45
Битва редакций на Туманном Альбионе. 11-я неделя: AirPods 3 и PS5 Pro
Битва редакций на Туманном Альбионе. 11-я неделя: AirPods 3 и PS5 Pro
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 15
Футбол
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 29
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 15
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 33
Теннис
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 64
Футбол
