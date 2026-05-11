Футболист сборной Украины отказался вести переговоры с Динамо

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев может в скором времени сменить клуб.

Как отметил журналист Игорь Бурбас, столичный гранд предложил продлить контракт Караваеву, но футболист сообщил, что пока не хочет вести переговоры.

В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу в активе Караваева 20 сыгранных матчей, в которых он отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Караваев получал предложение от «Шахтера». Футболист сообщил об интересе «горняков» руководству «Динамо».