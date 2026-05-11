  4. Футболист сборной Украины отказался вести переговоры с Динамо
11 мая 2026, 10:15 |
Футболист сборной Украины отказался вести переговоры с Динамо

Караваев пока не готов к продлению сотрудничества

ФК Динамо. Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев может в скором времени сменить клуб.

Как отметил журналист Игорь Бурбас, столичный гранд предложил продлить контракт Караваеву, но футболист сообщил, что пока не хочет вести переговоры.

В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу в активе Караваева 20 сыгранных матчей, в которых он отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Караваев получал предложение от «Шахтера». Футболист сообщил об интересе «горняков» руководству «Динамо».

Оцените материал
Он никогда не был по-настоящему динамовским сердцем. Да и команде нужны более вариативные и широко мыслящие, не ограниченныебей-беги и более надёжные исполнители. Как-то так.
