  4. Лунин получил роскошный вариант перехода. Известная сумма трансфера
12 мая 2026, 20:02
Лунин получил роскошный вариант перехода. Известная сумма трансфера

«Интер» проявляет интерес к украинцу, уже узнав цену на игрока

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже этим летом. Украинец, который остается дублером Тибо Куртуа, серьезно задумывается над вариантом с уходом ради стабильной игровой практики.

Как сообщает источник, интерес к 27-летнему голкиперу проявляет миланский «Интер». В клубе рассматривают Лунина как потенциальную замену Яну Зоммеру и уже внимательно следят за ситуацией вокруг украинца.

Несмотря на ограниченное количество матчей в этом сезоне, Лунин сохраняет высокую репутацию на трансферном рынке. В Мадриде помнят его вклад в победу команды в Лиге чемпионов-2024, когда украинец удачно подменял Куртуа.

В то же время «Реал» не планирует легко отпускать вратаря. По данным источника, мадридцы хотят получить за Лунина около 30 миллионов евро. Для резервного голкипера сумма выглядит значительной, однако в клубе считают ее оправданной, учитывая его опыт, возраст и потенциал.

Теперь решающий вопрос – готов ли «Интер» заплатить такую сумму, чтобы дать украинцу шанс стать основным вратарем в топ-клубе.

Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
