Бразильский футболист не сможет играть за Шахтер до завершения сезона

Вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана досрочно завершил сезон 2025/26 из-за травмы, полученной в полуфинальном матче Лиги конференций против «Кристал Пэлас».

Талантливый 20-летний футболист повредил приводную мышцу и будет вынужден провести около трех недель в лазарете. Легионер не смог выйти на поле в поединках против «Оболони» и «Полтавы».

«Горнякам» осталось провести две игры до завершения чемпионата, которые не будут иметь особого турнирного значения – подопечные Арды Турана досрочно стали обладателями золотых наград элитного дивизиона.

Алиссон провел 26 матчей в сезоне, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач. Бразилец присоединился к донецкой команде в марте прошлого года с «Атлетико Паранаэнсе».