Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский футболист не сможет играть за Шахтер до завершения сезона
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 13:51 | Обновлено 14 мая 2026, 15:25
1074
1

Бразильский футболист не сможет играть за Шахтер до завершения сезона

Вингер Алиссон Сантана пропустит около трех недель из-за травмы приводной мышцы

14 мая 2026, 13:51 | Обновлено 14 мая 2026, 15:25
1074
1 Comments
Бразильский футболист не сможет играть за Шахтер до завершения сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана досрочно завершил сезон 2025/26 из-за травмы, полученной в полуфинальном матче Лиги конференций против «Кристал Пэлас».

Талантливый 20-летний футболист повредил приводную мышцу и будет вынужден провести около трех недель в лазарете. Легионер не смог выйти на поле в поединках против «Оболони» и «Полтавы».

«Горнякам» осталось провести две игры до завершения чемпионата, которые не будут иметь особого турнирного значения – подопечные Арды Турана досрочно стали обладателями золотых наград элитного дивизиона.

Алиссон провел 26 матчей в сезоне, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач. Бразилец присоединился к донецкой команде в марте прошлого года с «Атлетико Паранаэнсе».

По теме:
Битва за лучшую сетку. Кудровка с дублем Сторчоуса одолела Рух
Победный график Игоря Костюка один из худших среди тренеров Динамо
Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Шахтер Алиссон Сантана Игорь Бурбас травма
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
Футбол | 14 мая 2026, 13:07 2
Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины

Команды сыграют 16 мая на стадионе имени Валерия Лобановского

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14 мая 2026, 06:23 9
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках

Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Футбол | 14.05.2026, 08:15
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
Футбол | 14.05.2026, 10:26
С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футбол | 14.05.2026, 08:48
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шахтар вже всі завдання вирішив, тож втрата суттєвою не буде
Ответить
+1
Популярные новости
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 26
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17 4
Футбол
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 96
Теннис
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем