Шахтер может потерять бразильского футболиста после завершения сезона 25/26

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон Сантос может покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Контракт опытного 30-летнего футболиста истекает 30 июня – «горняки» пытались договориться о продлении сотрудничества, но легионер имеет сомнения насчет продолжения карьеры в Премьер-лиге.

«Шахтер» начал поиски игрока, который сможет заменить Марлона и составить конкуренцию за место в стартовом составе. Клуб ищет варианты среди иностранцев и не рассматривает кандидатуры в чемпионате Украины.

Сантос присоединился к «горнякам» в июле 2021 года из итальянского «Сассуоло». Выступал на правах аренды за «Монцу», бразильский «Флуминенсе» и американский «Лос-Анджелес».

В составе украинской команды защитник провел 38 матчей, в которых отметился двумя результативными ударами. Трансферная стоимость бразильца составляет 2,5 миллиона евро.