  4. Шахтер может оформить трансфер бразильского футболиста за 35 миллионов евро
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 11:37 | Обновлено 12 мая 2026, 12:35
Шахтер может оформить трансфер бразильского футболиста за 35 миллионов евро

Турецкий «Галатасарай» начал переговоры о переходе форварда Кауана Элиаса и вингера Алиссона

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Форвард Кауан Элиас и вингер Алиссон Сантана могут покинуть донецкий «Шахтер» после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил Fotomac.

В услугах бразильских футболистов заинтересован турецкий «Галатасарай», который начал переговоры с украинской стороной, чтобы обсудить условия потенциальных переходов.

Представитель Суперлиги начал подготовку к летнему трансферному окну и борьбе в Лиге чемпионов 2026/27 после того, как завоевал золотые награды во внутреннем чемпионате.

«Горняки» определилось с суммой, которую придется заплатить за приобретение Алиссона и Элиаса – по 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сантана провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач. В активе Кауана – 35 игр, 11 забитых мячей и семь ассистов.

Николай Тытюк Источник: Fotomac
Комментарии 4
ніхто не буде продавати, Ахмет не дурний.
Попереду ліга чемпіонів. Якщо бразіли себе там покажуть то вартість буде не 35 а 50-60
Але спорт, уа буде кидати гівно на вентилятор постійно
трансферна політика динамо мені більше подобається
вкрали в Металіста юного бєсєдіна, через пару років сказали що то  наш вихованець
напічкали допінгом, а потім безплатно відпустили
Та не Алиссона нельзя продавать
Купили за 14, щоб продати за 35 - один із основних активів клубу? Мало) від 40 стартуйте і там ще 40% від майбутнього перепродажу 👌
