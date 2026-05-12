Шахтер может оформить трансфер бразильского футболиста за 35 миллионов евро

Форвард Кауан Элиас и вингер Алиссон Сантана могут покинуть донецкий «Шахтер» после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил Fotomac.

В услугах бразильских футболистов заинтересован турецкий «Галатасарай», который начал переговоры с украинской стороной, чтобы обсудить условия потенциальных переходов.

Представитель Суперлиги начал подготовку к летнему трансферному окну и борьбе в Лиге чемпионов 2026/27 после того, как завоевал золотые награды во внутреннем чемпионате.

«Горняки» определилось с суммой, которую придется заплатить за приобретение Алиссона и Элиаса – по 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сантана провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач. В активе Кауана – 35 игр, 11 забитых мячей и семь ассистов.

🦁 Galatasaray, Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’te forma giyen Brezilyalı gençler Kaua Elias ve Alisson’u takibe aldı.



Shakhtar’ın, Alisson için 35 milyon Euro istediği öğrenildi. pic.twitter.com/ju2qLXjmPS — Fotomaç (@fotomac) May 12, 2026