Шахтер может оформить трансфер бразильского футболиста за 35 миллионов евро
Турецкий «Галатасарай» начал переговоры о переходе форварда Кауана Элиаса и вингера Алиссона
Форвард Кауан Элиас и вингер Алиссон Сантана могут покинуть донецкий «Шахтер» после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил Fotomac.
В услугах бразильских футболистов заинтересован турецкий «Галатасарай», который начал переговоры с украинской стороной, чтобы обсудить условия потенциальных переходов.
Представитель Суперлиги начал подготовку к летнему трансферному окну и борьбе в Лиге чемпионов 2026/27 после того, как завоевал золотые награды во внутреннем чемпионате.
«Горняки» определилось с суммой, которую придется заплатить за приобретение Алиссона и Элиаса – по 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Сантана провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач. В активе Кауана – 35 игр, 11 забитых мячей и семь ассистов.
🦁 Galatasaray, Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’te forma giyen Brezilyalı gençler Kaua Elias ve Alisson’u takibe aldı.— Fotomaç (@fotomac) May 12, 2026
Shakhtar’ın, Alisson için 35 milyon Euro istediği öğrenildi. pic.twitter.com/ju2qLXjmPS
Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Kauã Elias için Shakhtar Donetsk’ten cevap geldi.— Marjinal Gündem (@MarjinalG7ndem) May 11, 2026
Ukrayna ekibinin, 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 35 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. https://t.co/vmOvCgPDJG
Попереду ліга чемпіонів. Якщо бразіли себе там покажуть то вартість буде не 35 а 50-60
