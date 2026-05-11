Испания11 мая 2026, 04:04 |
295
0
ГАВИ – о конфликте со звездой Реала: «Я сказал ему заткнуться»
Винисиус во время матча с Барселоной напомнил о 15 кубках Лиги чемпионов
11 мая 2026, 04:04 |
295
0
Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави прокомментировал конфликт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором во время матча 35-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала» (2:0):
«Это футбол. То, что происходит на поле, остается на поле. Я сказал ему заткнуться, когда он указывал на 15 побед в Лиге чемпионов. Он — фантастический игрок. Вне поля я совсем другой. Он — вспыльчивый игрок, так же как и я».
Эта победа гарантировала «сине-гранатовым» чемпионский титул Испании по итогам нынешнего сезона.
ФОТО. Конфликт Гави и Винисиуса Жуниора:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2026, 02:46 0
Роман отыграл 83 минуты в составе Лиона
Футбол | 10 мая 2026, 09:44 1
Ожидается появление Тибо Куртуа
Футбол | 10.05.2026, 20:33
Футбол | 10.05.2026, 13:42
MMA | 10.05.2026, 07:00
Комментарии 0
Популярные новости
09.05.2026, 07:25 20
10.05.2026, 07:32 1
10.05.2026, 01:45 37
10.05.2026, 21:34 85
09.05.2026, 08:01
Футбол
10.05.2026, 01:32
10.05.2026, 06:23 13