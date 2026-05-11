ГАВИ – о конфликте со звездой Реала: «Я сказал ему заткнуться»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави прокомментировал конфликт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором во время матча 35-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала» (2:0):

«Это футбол. То, что происходит на поле, остается на поле. Я сказал ему заткнуться, когда он указывал на 15 побед в Лиге чемпионов. Он — фантастический игрок. Вне поля я совсем другой. Он — вспыльчивый игрок, так же как и я».

Эта победа гарантировала «сине-гранатовым» чемпионский титул Испании по итогам нынешнего сезона.

