Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль завоевал третий титул Ла Лиги – сколько у Месси и Роналду?
Испания
12 мая 2026, 01:30 | Обновлено 12 мая 2026, 01:47
127
0

Ямаль завоевал третий титул Ла Лиги – сколько у Месси и Роналду?

Каталонцы недавно одержали победу в Эль Класико

12 мая 2026, 01:30 | Обновлено 12 мая 2026, 01:47
127
0
Ямаль завоевал третий титул Ла Лиги – сколько у Месси и Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль в рекордных темпах продолжает вписывать своё имя в историю Ла Лиги.

После победы каталонцев над «Реалом» со счетом 2:0 в 35-м туре чемпионата 18-летний футболист стал трехкратным чемпионом Испании.

Это означает, что у Ямаля уже больше титулов Ла Лиги, чем у бывшего лидера «Реала» Криштиану Роналду, который за время выступлений в Мадриде выигрывал чемпионат дважды.

Однако до легенды «Барселоны» Лионеля Месси Ямалю еще далеко – аргентинец 10 раз побеждал в чемпионате Испании по футболу.

По теме:
ВИДЕО. Как Цыганков отдал важный ассист в матче Ла Лиги
Цыганков отметился очередным ассистом в Ла Лиге. Сколько уже в активе?
Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо
Ламин Ямаль Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11 мая 2026, 07:46 1
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы

Стэн Дюбуа категорически против трилогии

Выживут ли шпоры? Тоттенхем дома разошелся миром с Лидсом в матче АПЛ
Футбол | 12 мая 2026, 00:10 6
Выживут ли шпоры? Тоттенхем дома разошелся миром с Лидсом в матче АПЛ
Выживут ли шпоры? Тоттенхем дома разошелся миром с Лидсом в матче АПЛ

На гол Матиса Теля для хозяев у гостей с пенальти ответил Доминик Калверт-Льюин

Проблемы для украинцев. Бенфика потеряла очки и может остаться без ЛЧ
Футбол | 12.05.2026, 00:36
Проблемы для украинцев. Бенфика потеряла очки и может остаться без ЛЧ
Проблемы для украинцев. Бенфика потеряла очки и может остаться без ЛЧ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 11.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Александр Усик снова допустил ошибку
Бокс | 11.05.2026, 08:52
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10.05.2026, 14:23 3
Теннис
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 9
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
11.05.2026, 20:22 22
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 33
Теннис
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем