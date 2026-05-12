Ямаль завоевал третий титул Ла Лиги – сколько у Месси и Роналду?
Каталонцы недавно одержали победу в Эль Класико
Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль в рекордных темпах продолжает вписывать своё имя в историю Ла Лиги.
После победы каталонцев над «Реалом» со счетом 2:0 в 35-м туре чемпионата 18-летний футболист стал трехкратным чемпионом Испании.
Это означает, что у Ямаля уже больше титулов Ла Лиги, чем у бывшего лидера «Реала» Криштиану Роналду, который за время выступлений в Мадриде выигрывал чемпионат дважды.
Однако до легенды «Барселоны» Лионеля Месси Ямалю еще далеко – аргентинец 10 раз побеждал в чемпионате Испании по футболу.
