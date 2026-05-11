Реал выступил с официальным заявлением после победы Барселоны в Ла Лиге

В воскресенье, 10 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Эта победа гарантировала «сине-гранатовым» чемпионский титул Испании по итогам нынешнего сезона. На это в своих социальных сетях отреагировал мадридский «Реал»:

«Поздравляем «Барселону» с победой в Ла Лиге 2025/26», – написала клубная пресс-служба в социальной сети Twitter.

Enhorabuena al @FCBarcelona por la Liga 2025-2026. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026

