Альваро АРБЕЛОА: «Мы команда, которая много раз падала»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от каталонской «Барселоны» (0:2) в матче 35-го тура Ла Лиги:

«Мы не можем сказать много, потому что понимаем ваше разочарование, уныние и то, насколько вы должны быть недовольны этим сезоном. Единственное, что мы можем сделать, – это работать, смотреть в будущее и учиться на своих ошибках этого года. Мы знаем, что «Реал» всегда возвращается. Мы — команда, которая много раз падала и много раз поднималась, но сейчас я понимаю гнев, который может испытывать любой болельщик «Реала», так же, как его испытываем мы. Это абсолютно очевидно, и нужно работать, чтобы изменить ситуацию, в которой мы сейчас находимся.

Сможет ли Мбаппе играть до конца сезона? Не знаю. Осталось две недели, и в зависимости от того, как будут развиваться его проблемы со здоровьем, мы увидим, сможет ли он играть или нет. Я бы хотел, чтобы он был в форме на 100% и мог играть с самого начала. Вот чего я бы действительно хотел.

Финальная часть сезона? Я подойду к этому с еще большей ответственностью, понимая, что наш сезон закончился сегодня. Мы не можем сдаваться, даже в малейшей степени. У нас осталось три матча, и мы должны выходить на них, чтобы победить. Здесь мы защищаем нечто гораздо большее, чем нас всех и гораздо большее, чем наш престиж – это эмблема «Реала», миллионы болельщиков. Мы должны доказать, что нам это действительно небезразлично, проведя три великолепных матча и одержав три большие победы.

Что касается матча... Нам стало очень тяжело слишком рано. Мы играли против великой команды, которая очень сильна, когда ведет в счете. Они умеют очень хорошо распоряжаться мячом, много игроков движутся по полю, и это очень слаженная команда, которая провела великолепный матч. Жаль, что мы не реализовали ни одного из моментов, которые у нас были, даже при счете 2:0, чтобы показать, что мы могли бы остаться в игре. Это был совсем нелегкий матч для игроков, и я попросил их отдаваться до конца, независимо от того, как мы выглядели на табло, и именно это мы пытались сделать.

У нас отличный состав, от которого мы можем получить большую отдачу. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но, конечно, это было нелегко из-за всего, что произошло за последние месяцы, с большим количеством потерь важных игроков. Исходя из этого, я считаю, что клуб всегда будет стремиться совершенствоваться, учитывая, что у нас есть состав с очень хорошими игроками, которых хотела бы иметь любая команда Европы. Остается только думать о будущем и осознавать все, что нам нужно исправить, и что делать гораздо лучше в следующем сезоне. Больше с нашей стороны ничего нет.

Как я уже неоднократно говорил, нам нужно сделать шаг вперед коллективно, иметь гораздо более четкое представление о том, что мы хотим делать, и ставить коллектив выше индивидуального. Помимо таланта, у нас всегда должно быть очень четкое видение, и для меня это является основой. Прежде всего, также осознать, что мы потеряли много очков в матчах против команд, в которых не должны были этого делать. Можно играть против «Барсы» и проиграть. Это команда твоего уровня, но есть много матчей, которые нельзя пропускать, как это произошло. Наверное, это один из выводов.

Мое будущее? Наверное, мы проведем беседу с клубом, как это обычно бывает. Сейчас я хочу, чтобы команда хорошо завершила сезон, чтобы не сдавалась в этих трех матчах. Думаю, будут моменты для игроков, которые хорошо тренируются и получат возможность набрать игровое время и завершить сезон на поле. Это будет моей целью, и на этом я сосредоточусь в течение этих двух недель. Что принесет будущее, то увидим 24 или 25 мая.

Почему не играл Хейсен? Он хотел играть, но чувствовал себя очень обессиленным и довольно слабым во время разминки. Это было мое решение выпустить Рауля Асенсио, потому что я считал, что в таком матче нам нужна энергия на всех позициях. Вот почему я так решил».