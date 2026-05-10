Испания10 мая 2026, 23:01 | Обновлено 10 мая 2026, 23:02
Реал экстренно сменил состав перед стартом Эль-Классико: что случилось?
Альваро Арбелоа был вынужден быстро реагировать
Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в последний момент внёс изменения в стартовый состав команды на матч 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны».
С первых минут на «Камп Ноу» должен был появиться центральный защитник Дин Хейсен, однако тренер убрал его из состава и поставил Рауля Асенсио.
Хейсен был переведён в запас из-за проблем со здоровьем: защитник прибыл в Барселону с гриппом и почувствовал слабость во время разминки.
Арбелоа после слов Дина изменил состав, но это не помогло – мадридцы проиграли первый тайм, 0:2.
