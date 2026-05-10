  4. Троссард: «Райя был уверен, что это фол. Испытал облегчение»
10 мая 2026, 22:39
Троссард: «Райя был уверен, что это фол. Испытал облегчение»

Леандро Троссард отреагировал на ключевые моменты матча с «Вест Хэмом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард дал комментарий после матча с «Вест Хэмом» (1:0).

«Так приятно, что мы заработали здесь три очка и уехали домой с победой. Как видите, многое произошло. В первый момент я не видел, что случилось с фолом на Давиде Райе, потому что я тоже был в толпе. Он был уверен, что это был фол, поэтому в тот момент я испытал облегчение.

Я думал, что это фол, но в тот момент никогда не знаешь наверняка, что сделают судья и VAR. В большинстве случаев, если они смотрят на монитор, ты знаешь, что все будет в твою пользу, потому что это означает, что VAR что-то увидел. Это должен был быть фол.

Мой гол? Это был потрясающий прорыв Мартина Одегора. Он так здорово отдал мне мяч, и именно в этот момент я вложил всю свою силу и точность в удар, чтобы отправить мяч в сетку. Забить этот гол было таким облегчением», – заявил Троссард.

До гола в ворота «Вест Хэма» Леандро Троссард не забивал полгода.

