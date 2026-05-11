Игрок сборной Украины может присоединиться к Трубину и Судакову в Бенфике

11 мая 2026, 07:31
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Лиссабонская «Бенфика» намерена подписать вингера сборной Украины Александра Зубкова после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщили и турецкие, и португальские источники.

«Орлы» связались с «Трабзонспором», в составе которого выступает 29-летний футболист, чтобы обговорить потенциальный трансфер в чемпионат Португалии.

Представитель Суперлиги сообщил, что готов расстаться с украинцем, но взамен требует флангового защитника Сидни Кабрала и 15 млн евро. «Бенфика» взяла время на размышления.

В лиссабонской команде украинца хочет видеть лично главный тренер Жозе Моуриньо, который может остаться во главе «Бенфики» еще на один сезон, несмотря на интерес мадридского «Реала».

В сезоне 2025/26 Зубков провел 35 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет семь миллионов евро.

Зубков может присоединиться к своим соотечественникам, поскольку в составе «Бенфики» уже выступают два украинских футболиста – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
