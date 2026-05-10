Капитан Вест Хэма – о скандальном голе: «Это АПЛ, контакт неизбежен»
Капитан «Вест Хэма» Джаррод Боуэн высказался по поводу инцидента в компенсированное время матча с «Арсеналом» (0:1). Гол его команды отменили после почти «вечного» просмотра повторов.
«Вратари защищены лучше, чем полевые игроки, и в штрафной площади часто бывают захваты. Вы будете каждый раз смотреть повторы и фиксировать такие фолы? Это единственный правильный способ. Вратаря не сбили с ног, он вышел, чтобы схватить мяч, и должен ожидать контакта. Это Премьер-лига, контакт неизбежен. Я просто думаю, что если достаточно долго наблюдать за чем-то, то обязательно найдется повод для столкновения. Я могу гарантировать, что эксперты и зрители знают, что футбол – это физическая игра. Если уж вы фиксируете такие фолы, то делайте это каждую неделю. Где проходит черта?» – вопросил Боуэн.
«Вест Хэм» остался в зоне вылета, в то же время «Арсенал» сохранил отличные шансы на чемпионство.
