Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ринат Ахметов выступил с заявлением после чемпионства Шахтера
Англия
10 мая 2026, 22:10 | Обновлено 10 мая 2026, 22:21
794
0

Ринат Ахметов выступил с заявлением после чемпионства Шахтера

Донецкий клуб завоевал 17-й титул чемпиона Украины

10 мая 2026, 22:10 | Обновлено 10 мая 2026, 22:21
794
0
Ринат Ахметов выступил с заявлением после чемпионства Шахтера
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов выступил с заявлением после того, как «горняки» обыграли «Полтаву» в матче 27-го тура УПЛ (4:0), благодаря чему стали чемпионом Украины:

«Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

Поздравляю всех нас с чемпионством! Мы привыкли к золотому цвету медалей. Я уже не раз говорил, что этот цвет нам очень идет. И я всех нас с этим поздравляю!

Каждое новое чемпионство для меня – особенное. Ведь за каждым чемпионством стоит огромный труд, характер, вера и ежедневная работа. А когда этот титул завоеван в условиях войны и невероятных испытаний, его ценность становится еще выше. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем, благодаря кому эта победа состоялась.

Но прежде всего я хочу выразить глубокую благодарность защитникам и защитницам Украины, воинам Вооруженных Сил, военным медикам, волонтерам – всем, кто ежедневно защищает нашу страну, нашу свободу и наше будущее. Именно благодаря вам Украина живет и продолжает бороться. Низкий вам поклон.

Я благодарю нашу команду. Нашим футболистам нелегко: они живут в дороге, преодолевают тысячи километров пути на матчи, месяцами не видят своих родных. Ребята, я знаю, как вам тяжело. Но вы находите в себе силы, выходите на поле и достойно проходите через эти испытания. И эти золотые медали – награда за ваш труд, ваш профессионализм, ваше мастерство, характер, преданность футболу и преданность «Шахтеру». Спасибо вам!

Огромные слова благодарности я хочу сказать главному тренеру нашей команды Арде Турану и всему его тренерскому штабу. Год назад вы приняли смелое решение – приехать в страну, где идет война, возглавить команду и взять на себя большую ответственность. Это заслуживает большого уважения. Вы очень достойно провели этот сезон. Вместе с вами мы завоевали чемпионский титул и вышли в полуфинал Лиги конференций. Это великолепная работа, которой мы все можем гордиться.

Спасибо всем, кто всегда рядом с командой: медицинскому штабу, массажистам и реабилитологам, административному персоналу. В этих чрезвычайно сложных условиях ваша работа особенно важна. Спасибо вам!

Спасибо руководству и всем сотрудникам нашего клуба. Вы создаете не только настоящее, но и будущее «Шахтера». У нас много талантливых молодых игроков, сильный тренерский штаб, правильная энергия и большие амбиции. У нас огромный потенциал, и я верю, что впереди у «Шахтера» – новые великие победы.

И, конечно же, самые теплые слова благодарности –нашим болельщикам. Где бы вы ни находились, мы всегда чувствуем вашу поддержку. Ваша вера в команду, ваша любовь к клубу – это большая сила для «Шахтера». Вы вдохновляете команду, помогаете ей не останавливаться и двигаться только вперед. Все победы и все трофеи «Шахтера» – для вас и благодаря вам.

И подчеркну, что это особое чемпионство для «Шахтера». В этом году наш клуб отмечает свое 90-летие. Это великая история, великие традиции, легендарные имена, незабываемые матчи и миллионы сердец, бьющихся в оранжево-черных цветах. И я счастлив, что юбилей мы встречаем как следует – с золотыми медалями и чемпионским титулом!

Но наша главная победа еще впереди. Это – победа Украины. Мы все верим в эту победу и продолжаем делать все возможное, чтобы ее приблизить.

Слава Украине!

С уважением

Ринат Ахметов, президент ФК Шахтер»

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 34 29 1 4 89 - 31 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 88
2 Реал Мадрид 34 24 5 5 70 - 31 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 77
3 Вильярреал 35 21 6 8 65 - 40 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 69
4 Атлетико Мадрид 35 19 6 10 58 - 38 12.05.26 22:30 Осасуна - Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 63
5 Бетис 35 13 15 7 54 - 43 12.05.26 21:00 Бетис - Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 54
6 Сельта 35 13 11 11 49 - 44 12.05.26 20:00 Сельта - Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 50
7 Хетафе 35 13 6 16 28 - 36 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 45
8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54 - 55 14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 44
9 Атлетик Бильбао 35 13 5 17 40 - 51 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 44
10 Осасуна 35 11 9 15 42 - 45 12.05.26 22:30 Осасуна - Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 42
11 Райо Вальекано 34 10 12 12 35 - 41 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче 42
12 Валенсия 35 11 9 15 38 - 50 14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 42
13 Севилья 35 11 7 17 43 - 56 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 40
14 Эспаньол 35 10 9 16 38 - 53 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 39
15 Мальорка 35 10 9 16 43 - 52 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 39
16 Эльче 35 9 12 14 46 - 54 12.05.26 21:00 Бетис - Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 39
17 Жирона 34 9 11 14 36 - 51 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 38
18 Алавес 35 9 10 16 41 - 54 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 37
19 Леванте 35 9 9 17 41 - 57 12.05.26 20:00 Сельта - Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 36
20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26 - 54 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 29
Полная таблица

По теме:
Шахтер в двадцатый раз сыграет в Лиге чемпионов
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
«Мы идем правильным путем». Палкин оценил работу Турана
Ринат Ахметов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это просто какая-то падаль»
Футбол | 10 мая 2026, 22:27 0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это просто какая-то падаль»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это просто какая-то падаль»

Бывший игрок киевлян – об англичанах и шотландцах

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10 мая 2026, 10:04 0
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом

Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь

Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Футбол | 10.05.2026, 06:44
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Бокс | 10.05.2026, 01:32
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву
Футбол | 10.05.2026, 17:24
Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву
Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 20
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 79
Футбол
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 5
Бокс
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем