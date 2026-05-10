Ринат Ахметов выступил с заявлением после чемпионства Шахтера

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов выступил с заявлением после того, как «горняки» обыграли «Полтаву» в матче 27-го тура УПЛ (4:0), благодаря чему стали чемпионом Украины:

«Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

Поздравляю всех нас с чемпионством! Мы привыкли к золотому цвету медалей. Я уже не раз говорил, что этот цвет нам очень идет. И я всех нас с этим поздравляю!

Каждое новое чемпионство для меня – особенное. Ведь за каждым чемпионством стоит огромный труд, характер, вера и ежедневная работа. А когда этот титул завоеван в условиях войны и невероятных испытаний, его ценность становится еще выше. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем, благодаря кому эта победа состоялась.

Но прежде всего я хочу выразить глубокую благодарность защитникам и защитницам Украины, воинам Вооруженных Сил, военным медикам, волонтерам – всем, кто ежедневно защищает нашу страну, нашу свободу и наше будущее. Именно благодаря вам Украина живет и продолжает бороться. Низкий вам поклон.

Я благодарю нашу команду. Нашим футболистам нелегко: они живут в дороге, преодолевают тысячи километров пути на матчи, месяцами не видят своих родных. Ребята, я знаю, как вам тяжело. Но вы находите в себе силы, выходите на поле и достойно проходите через эти испытания. И эти золотые медали – награда за ваш труд, ваш профессионализм, ваше мастерство, характер, преданность футболу и преданность «Шахтеру». Спасибо вам!

Огромные слова благодарности я хочу сказать главному тренеру нашей команды Арде Турану и всему его тренерскому штабу. Год назад вы приняли смелое решение – приехать в страну, где идет война, возглавить команду и взять на себя большую ответственность. Это заслуживает большого уважения. Вы очень достойно провели этот сезон. Вместе с вами мы завоевали чемпионский титул и вышли в полуфинал Лиги конференций. Это великолепная работа, которой мы все можем гордиться.

Спасибо всем, кто всегда рядом с командой: медицинскому штабу, массажистам и реабилитологам, административному персоналу. В этих чрезвычайно сложных условиях ваша работа особенно важна. Спасибо вам!

Спасибо руководству и всем сотрудникам нашего клуба. Вы создаете не только настоящее, но и будущее «Шахтера». У нас много талантливых молодых игроков, сильный тренерский штаб, правильная энергия и большие амбиции. У нас огромный потенциал, и я верю, что впереди у «Шахтера» – новые великие победы.

И, конечно же, самые теплые слова благодарности –нашим болельщикам. Где бы вы ни находились, мы всегда чувствуем вашу поддержку. Ваша вера в команду, ваша любовь к клубу – это большая сила для «Шахтера». Вы вдохновляете команду, помогаете ей не останавливаться и двигаться только вперед. Все победы и все трофеи «Шахтера» – для вас и благодаря вам.

И подчеркну, что это особое чемпионство для «Шахтера». В этом году наш клуб отмечает свое 90-летие. Это великая история, великие традиции, легендарные имена, незабываемые матчи и миллионы сердец, бьющихся в оранжево-черных цветах. И я счастлив, что юбилей мы встречаем как следует – с золотыми медалями и чемпионским титулом!

Но наша главная победа еще впереди. Это – победа Украины. Мы все верим в эту победу и продолжаем делать все возможное, чтобы ее приблизить.

Слава Украине!

С уважением

Ринат Ахметов, президент ФК Шахтер»