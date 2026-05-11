Микель АРТЕТА: «Рефери справедливо отменил гол Вест Хэма»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над лондонским «Вест Хэмом» (1:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги:

«Это была невероятная неделя, настоящий калейдоскоп событий, со всеми этими важными матчами и эмоциями, которые мы пережили. Сегодня мы знали, что играем против команды, которая борется за выживание, клуба с большой историей. Мы пошли в атаку с самого начала, имели три отличных момента для гола, но не воспользовались ими. Затем у нас произошла замена Бена Уайта, а в перерыве Риччи Калафиори пришлось уйти с поля, и мы изменили формацию, сделали еще несколько замен, и игра была в наших руках.

Я сказал ребятам, что мы будем идти на все, так что будьте готовы. Мы не будем ждать какого-то момента, а бросим в бой всех, кто был на скамейке запасных, чтобы эти игроки изменили ход игры. Мартин Эдегор вышел и сделал невероятный пас на Лео Троссарда, затем еще два момента: один – сейв Давида Раи, а второй – абсолютный хаос в штрафной площадке.

За минуту до конца они забили гол, а затем арбитр и VAR решили пересмотреть эпизод. Это было очень важное решение, но оно было однозначно правильным. Моя первая реакция была – фол, но потом время идет, судья ждет решения VAR, но когда смотришь на это, контакт влияет на то, как Рай поднимает руки, как ловит мяч, и это почти на его горле. Я просил о последовательности на протяжении всего сезона, когда приходилось критиковать это. В первый день они сказали, что это будет фол, и, слава Богу, это было важное решение, особенно когда две команды борются за столь значимые вещи.

Теперь мы идем и наслаждаемся тем, что сделали сегодня, потому что, как я уже говорил, это была невероятная неделя. Эти игроки, то, как они относятся к возможности и демонстрируют стойкость, – это потрясающе, и теперь нужно немного восстановиться и начать готовиться к матчу с «Бернли».