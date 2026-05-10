  4. Валерий БОНДАРЬ: «Победы над Динамо добавляют Шахтеру мотивации»
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 20:45 | Обновлено 10 мая 2026, 20:46
Валерий БОНДАРЬ: «Победы над Динамо добавляют Шахтеру мотивации»

Защитник горняков поделился впечатления от завоевания чемпионства

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о победе над «Полтавой» (4:0) в 27-м туре УПЛ и поделился впечатлениями от чемпионства.

– Поздравляем! Теперь вы – действующие чемпионы, можно быть спокойными. Какие ощущения после всего, что произошло?

– Эмоции позитивные, мы очень счастливы и вернули кубок в Донецк – домой. Это был очень тяжелый сезон, понимали, что именно в этом году должны были завоевать чемпионство, ведь это очень важный шаг для нас. Безусловно, были и мечты, но оставим их на следующий год. Если говорить о сезоне, то, конечно, он был тяжелым. Поздравляю всю команду, весь тренерский штаб, президента, абсолютно весь «Шахтер» и всех, кто здесь собрался, с чемпионством, потому что все работают ради этой победы.

– Если говорить именно о чемпионате и пути к чемпионству, то какой матч или момент стал для тебя или команды самым важным?

– Наверное, победы над «Динамо», ведь они всегда яркие и добавляют еще больше сил и мотивации. У нас был тяжелый период в тот момент, но победа здесь 3:1 дала толчок. Каждый матч для нас важен, и мы понимаем, за кого играем и что клуб «Шахтер» собой представляет. Мы должны выкладываться на 200 процентов, чтобы добывать результат каждый год.

– Без побед в классическом «Шахтер» когда-то называли нелегитимными чемпионами. В этом году легитимные?

– Слава Богу, легитимные. «Полесье» обыграли, и они на втором месте. Как Луческу говорил, когда дважды обыграли 3:0 «Динамо», что они не настоящие чемпионы. Думаю, «Шахтер» полностью заслуживал это чемпионство и очень счастлив, потому что много сил все потратили на этот сезон.

– Ты говорил о мечтах «Шахтера», и, возможно, в этом сезоне они не до конца осуществились, ведь хотели попасть в финал Лиги конференций и победить. Какими являются мечты «Шахтера» на следующий сезон?

– Надеюсь, попадем в Лигу чемпионов и очень хорошо подготовимся и будем достойно представлять страну, потому что это очень важно для нас.

– С какими мыслями будете доигрывать чемпионат, когда уже находитесь в статусе чемпионов?

– Думаю, будет игровое время у ребят, которые меньше выступали. Уверен, что все будут выкладываться на 200 процентов, потому что знают, за какой клуб играют. Для нас важно выходить на каждый матч и побеждать, и, в принципе, сезон это показал.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
