Валерий БОНДАРЬ: «Вернули кубок в Донецк, домой»

Центральный защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился эмоциями от завоевания чемпионства в УПЛ.

– Поздравляю, теперь вы действующие чемпионы. Какие эмоции сейчас после всего, что произошло?

– Эмоции положительные, мы очень счастливы, потому что вернули кубок в Донецк, домой. Пусть там ему и будет место. Это был очень тяжелый сезон, и мы понимали, что в этом сезоне мы должны были именно завоевать чемпионство, потому что это был очень важный шаг для нас. Да, у нас еще были мечты, но оставим их на следующий год.

Я поздравляю всю команду, поздравляю весь тренерский штаб, президента, абсолютно весь «Шахтер», всех, кто сегодня здесь собрался, с чемпионством, потому что мы все работаем ради этого, ради этой победы.

– Если говорить о самом чемпионате, на пути к этому чемпионству, какой самый памятный момент лично для тебя, возможно для команды, самый яркий матч, самый яркий момент?

– Наверное, это победы над «Динамо». Они всегда такие яркие и добавляют еще больше сил и мотивации, потому что у нас был такой тяжелый период в тот момент, когда мы выиграли здесь 3:1. Я думаю, что это дало нам толчок. Но каждый матч для нас очень важен, мы понимаем, за какой клуб играем и что из себя представляет клуб «Шахтер». Мы должны отдаваться на 200%, чтобы добиваться результата каждый год.

– Без побед в Классическом «Шахтер» когда-то называли нелегитимными. В этом году наконец легитимные чемпионы?

– Ну, слава Богу, легитимные. «Полесье» обыграли, они на втором месте. Поэтому, как Луческу говорил, когда 3:0 обыграли два раза, что «Динамо» не настоящий чемпион. Но я думаю, что «Шахтер» полностью заслужил это чемпионство. И я очень счастлив, потому что много сил мы все потратили на этот сезон.

– И вот ты сказал о мечтах «Шахтера», которые, возможно, в этом сезоне до конца не осуществились. Понятно, хотели и в финал Лиги конференций, и победить. Какие мечты на следующий сезон у «Шахтера»?

– Я надеюсь, что мы попадем в Лигу чемпионов и очень хорошо подготовимся, и будем достойно представлять свою страну, потому что это очень важно для нас.

– И с какими мыслями будете доигрывать чемпионат, когда уже стали чемпионами?

– Я думаю, что будет время у тех ребят, кто меньше играл. Я уверен, что все будут выкладываться на 200%, потому что они знают, за какой клуб играют. Выходить на каждый матч и побеждать для нас очень важно. И, в принципе, этот сезон это и показал.