Донецкий «Шахтёр» за пару минут перешел от нулевой ничьей к разгрому в матче 27-го тура УПЛ против «Полтавы».

Автором первого гола на «Арене Львов» стал Дмитрий Крыськив, отличившийся после углового на последних секундах первого тайма.

После перерыва «горняки» продолжили доминировать: два мяча быстро забил бразилец Изаки Силва.

«Шахтер» постепенно уже готовится праздновать победу в чемпионате Украины. Благодаря этому матчу «горняки» досрочно завоюют титул УПЛ.

ВИДЕО. 3 гола за пару минут. Шахтер трижды забил, Полтава развалилась

Гол Крыськива:

Дубль Силвы: