Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 16:54 | Обновлено 10 мая 2026, 17:05
ВИДЕО. 3 гола за пару минут. Шахтер трижды забил, Полтава развалилась

Сначала забил Дмитрий Крыськив, потом дубль оформил Изаки Силва

ФК Шахтер. Изаки Силва

Донецкий «Шахтёр» за пару минут перешел от нулевой ничьей к разгрому в матче 27-го тура УПЛ против «Полтавы».

Автором первого гола на «Арене Львов» стал Дмитрий Крыськив, отличившийся после углового на последних секундах первого тайма.

После перерыва «горняки» продолжили доминировать: два мяча быстро забил бразилец Изаки Силва.

«Шахтер» постепенно уже готовится праздновать победу в чемпионате Украины. Благодаря этому матчу «горняки» досрочно завоюют титул УПЛ.

Гол Крыськива:

Дубль Силвы:

Андрей Витренко
За бабки все завжди валиться, особливо, якщо самім ні хре...не потрібно. То за бабки я віддам все чуже. А спорт? Боротьба? Це до АПЛ, не до УПЛ. де все продаєтьбся і купується років 20.
