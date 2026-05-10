БАЕНКО: «Тогда все мы будем наслаждаться украинским футболом»

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал игру команды и рассказал, поступали ли в клуб предложения по трансферу Глейкера Мендосы.

– В последнее время матчи «Кривбасса» очень зрелищные. И благодаря этому, знаете, все говорят: «Ну видите, какая украинская Премьер-лига прекрасная». Мне интересно ваше мнение.

– Это очень приятно, что нас узнают, что нами интересуются. Это и есть популяризация футбола. Это и есть то, что мы хотим делать, этот продукт – украинская Премьер-лига. И я хочу сказать, не только «Кривбасс» зрелищно играет. Многие клубы также выдавали хорошие матчи и с большим количеством голов.

Нам нужно сейчас в первую очередь вернуть болельщиков, привлечь внимание и вернуть их к футболу, потому что в стране идет война. И много фанатов сейчас на фронте, много фанатов погибло. Но есть их семьи, их дети, которые всегда присутствуют на этих матчах. Именно для них, благодаря им мы играем в футбол, развиваем его.

Я считаю, что нужно не останавливаться, а как можно больше и лучше развивать украинский футбол для того, чтобы он был и оставался спортом номер один в Украине. И надо делать все для того, чтобы он был прозрачный, понятный, интересный. И тогда все мы будем наслаждаться украинским футболом.

– То есть вам нравится, как играет ваша команда?

– Мне всегда нравится, как играет наша команда. И самое главное, за что мы любим футбол – это за то, что он вызывает любые эмоции. Даже если это негативные или позитивные. Главное, чтобы он вызывал эмоции. И именно этим занимается наша команда: она вызывает эмоции.

– За Мендосой уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей?

– Ни одного официального обращения пока не было. Возможно, кто-то там и хочет, мечтает об этом, но нужно обращаться в клуб. Я думаю, что еще рано об этом говорить – продолжается чемпионат, все сконцентрированы на результате, на игре.

Ранее сообщалось, что самый титулованный клуб Австрии нацелился на украинца из Премьер-лиги.