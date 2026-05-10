Локомотив разгромил Черноморец-2. Результаты 31-го тура Второй лиги

В воскресенье, 10 мая, во Второй лиге прошли матчи 31-го тура. Команды групп А и Б провели девять поединков.

В группе А «Полесье-2» на выезде со счетом 4:0 разгромило ФК «Ужгород». Одержал победу и лидер турнирной таблицы ФК «Куликов-Белка».

Лидер группы Б киевский «Локомотив» не оставил шансов «Черноморцу-2». «Колос-2» потерял очки в матче с ФК «Горняк-Спорт», сыграв вничью 1:1.

Вторая лига. 31-й тур, 10 мая

Атлет – Нива Винница – 1:1

Голы: Крицкий, 27 (пенальти) – Погорелый, 24

Ужгород – Полесье-2 – 0:4

Голы: Иванов, 22, Караман, 55, Валиффер, 70, Йока, 90+1

Буковина-2 – Реал Фарма – 2:1

Голы: Савин, 27 (пенальти), Кермач, 90+2 – Шихалеев, 3

Вильхивцы – Куликов-Белка – 0:2

Голы: Галадей, 62, Бей, 72

Черноморец-2 – Локомотив – 0:5

Голы: Ярмола, 45+1 (автогол), Савчук, 53, Зубков, 73, Мельниченко, 77, Тыменко, 88 (пенальти)

Пенуэл – Диназ – 4:2

Голы: Полтавец, 5, 34, Лебедев, 27, Тарасенко, 88 – Пономаренко, 41, Бобита, 59

Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1

Голы: Куц, 82 – Дымнич, 19

Ребел – Александрия-2 – 1:0

Гол: Андрухив, 50

Левый Берег-2 – Тростянец – 1:1

Голы: Корниенко, 18 – Слипухин, 79

