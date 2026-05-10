10 мая 2026, 17:43 |
Локомотив разгромил Черноморец-2. Результаты 31-го тура Второй лиги

Во Второй лиге состоялись поединки 31-го тура

ФК Черноморец

В воскресенье, 10 мая, во Второй лиге прошли матчи 31-го тура. Команды групп А и Б провели девять поединков.

В группе А «Полесье-2» на выезде со счетом 4:0 разгромило ФК «Ужгород». Одержал победу и лидер турнирной таблицы ФК «Куликов-Белка».

Лидер группы Б киевский «Локомотив» не оставил шансов «Черноморцу-2». «Колос-2» потерял очки в матче с ФК «Горняк-Спорт», сыграв вничью 1:1.

Вторая лига. 31-й тур, 10 мая

Атлет – Нива Винница – 1:1

Голы: Крицкий, 27 (пенальти) – Погорелый, 24

Ужгород – Полесье-2 – 0:4

Голы: Иванов, 22, Караман, 55, Валиффер, 70, Йока, 90+1

Буковина-2 – Реал Фарма – 2:1

Голы: Савин, 27 (пенальти), Кермач, 90+2 – Шихалеев, 3

Вильхивцы – Куликов-Белка – 0:2

Голы: Галадей, 62, Бей, 72

Черноморец-2 – Локомотив – 0:5

Голы: Ярмола, 45+1 (автогол), Савчук, 53, Зубков, 73, Мельниченко, 77, Тыменко, 88 (пенальти)

Пенуэл – Диназ – 4:2

Голы: Полтавец, 5, 34, Лебедев, 27, Тарасенко, 88 – Пономаренко, 41, Бобита, 59

Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1

Голы: Куц, 82 – Дымнич, 19

Ребел – Александрия-2 – 1:0

Гол: Андрухив, 50

Левый Берег-2 – Тростянец – 1:1

Голы: Корниенко, 18 – Слипухин, 79

Турнирные таблицы

События матча

27’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Крыцкий (Атлет).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Нива Винница).
МАТВИЕНКО: «Победа над Динамо стала ключевой в борьбе за титул»
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава вылетела из Украинской Премьер-лиги
Шахтер гарантировал себе место в основном раунде еврокубков 2026/27
Читаю: локомотив-2, черноморець-2. Ну плакати хочеться. Хто це таке? Це місце для сховки від ТЦК, бо таких команд не існує. Ви знаєте що таке, без двійки ці команди? Це що колоси українського футболу? Чи щось, яке між ногт бовтакється?
