Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер на 70 млн. Ливерпуль нацелился на лидера ПСЖ
Англия
10 мая 2026, 16:22 |
782
3

Трансфер на 70 млн. Ливерпуль нацелился на лидера ПСЖ

Баркола может продолжить карьеру в АПЛ

10 мая 2026, 16:22 |
782
3 Comments
Трансфер на 70 млн. Ливерпуль нацелился на лидера ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

23-летний нападающий ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола летом может перейти в «Ливерпуль».

Источник сообщает, что английский клуб серьезно заинтересован в трансфере футболиста. При этом «красные» уже пытались осуществить этот переход летом прошлого года, однако Баркола тогда решил остаться в Париже ввиду приближения ЧМ-2026.

Сегодня же, как отмечают инсайдеры, Брэдли больше склоняется к уходу из ПСЖ, поскольку хочет играть более заметную роль в команде.

Баркола выступает за парижан с 2023 года. На его счету 12 голов и 7 результативных передач в 45 матчах за клуб во всех турнирах текущего сезона. Контракт игрока рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.

По теме:
Челси может возглавить известный экс-игрок
Футболист, избивший сотрудника ТЦК, нашел новый клуб
Барселона продает скандального нападающего. Предлагают 65 миллионов
Брэдли Баркола ПСЖ Ливерпуль чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: Le 10 Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10 мая 2026, 13:30 15
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» оформят чемпионство в случае победы

Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Футбол | 10 мая 2026, 09:44 1
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны

Ожидается появление Тибо Куртуа

В Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне
Футбол | 10.05.2026, 14:30
В Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне
В Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Бокс | 10.05.2026, 01:32
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Футбол | 10.05.2026, 06:44
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Краще б грузина придбали. В ПСЖ він має більший вплив на гру команди ніж Барколя.
Ответить
0
Я думал речь про Забарного.
Ответить
0
большой талант, но под Кварацхелией пока сидит. в Ливере будет основным
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 36
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 71
Хоккей
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 43
Футбол
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
10.05.2026, 08:59 13
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем