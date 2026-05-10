Трансфер на 70 млн. Ливерпуль нацелился на лидера ПСЖ

23-летний нападающий ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола летом может перейти в «Ливерпуль».

Источник сообщает, что английский клуб серьезно заинтересован в трансфере футболиста. При этом «красные» уже пытались осуществить этот переход летом прошлого года, однако Баркола тогда решил остаться в Париже ввиду приближения ЧМ-2026.

Сегодня же, как отмечают инсайдеры, Брэдли больше склоняется к уходу из ПСЖ, поскольку хочет играть более заметную роль в команде.

Баркола выступает за парижан с 2023 года. На его счету 12 голов и 7 результативных передач в 45 матчах за клуб во всех турнирах текущего сезона. Контракт игрока рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.