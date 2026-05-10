Испания10 мая 2026, 15:32 | Обновлено 10 мая 2026, 16:22
Ужасные новости. В день Эль Класико умер отец Флика
Тренер все равно планирует руководить Барселоной в игре с Реалом
В воскресенье, 10 мая, в 22:00 в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» начнётся матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал».
В день матча стало известно о смерти отца главного тренера каталонцев Ханси Флика.
Обстоятельства и детали трагедии не сообщаются.
Различные источники отмечают, что, несмотря на личное горе, Ханси Флик не планирует пропускать Эль Класико.
Співчуття😥
