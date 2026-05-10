Ужасные новости. В день Эль Класико умер отец Флика

В воскресенье, 10 мая, в 22:00 в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» начнётся матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал».

В день матча стало известно о смерти отца главного тренера каталонцев Ханси Флика.

Обстоятельства и детали трагедии не сообщаются.

Различные источники отмечают, что, несмотря на личное горе, Ханси Флик не планирует пропускать Эль Класико.