  Ужасные новости. В день Эль Класико умер отец Флика
10 мая 2026, 15:32 | Обновлено 10 мая 2026, 16:22
Ужасные новости. В день Эль Класико умер отец Флика

Тренер все равно планирует руководить Барселоной в игре с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 мая, в 22:00 в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» начнётся матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал».

В день матча стало известно о смерти отца главного тренера каталонцев Ханси Флика.

Обстоятельства и детали трагедии не сообщаются.

Различные источники отмечают, что, несмотря на личное горе, Ханси Флик не планирует пропускать Эль Класико.

Ханс-Дитер Флик смерть Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Співчуття😥
