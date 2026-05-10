Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Хейли Баптист. Убедительная победа в Риме. Видеообзор
WTA
10 мая 2026, 14:44 |
499
0

Элина Свитолина – Хейли Баптист. Убедительная победа в Риме. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме

10 мая 2026, 14:44 |
499
0
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Убедительная победа в Риме. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разгромила Хейли Баптист в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

Украинская теннисистка одержала убедительную победу со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 8 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Далее Свитолина поборется c представительницей Чехии Николой Бартунковой.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32] – 6:1, 6:2

Видеообзор матча

По теме:
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Хейли Баптист WTA Рим видео теннисные видеообзоры
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10 мая 2026, 06:23 13
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции

Донецкий Шахтер может стать чемпионом уже 10 мая

Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии
Теннис | 10 мая 2026, 12:50 2
Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии
Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии

Анастасия уступила Верене Мелисс в двух сетах в финальном поединке

Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10.05.2026, 01:45
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Турану рано ехать в топ-лигу. В Шахтере он не дал главного – свежести идей
Футбол | 10.05.2026, 10:55
Турану рано ехать в топ-лигу. В Шахтере он не дал главного – свежести идей
Турану рано ехать в топ-лигу. В Шахтере он не дал главного – свежести идей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 43
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 14
Баскетбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 15
Футбол
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем