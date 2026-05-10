Элина Свитолина – Хейли Баптист. Убедительная победа в Риме. Видеообзор

10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разгромила Хейли Баптист в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

Украинская теннисистка одержала убедительную победу со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 8 минут.

Далее Свитолина поборется c представительницей Чехии Николой Бартунковой.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32] – 6:1, 6:2

