Элина Свитолина – Хейли Баптист. Убедительная победа в Риме. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разгромила Хейли Баптист в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.
Украинская теннисистка одержала убедительную победу со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 8 минут.
Далее Свитолина поборется c представительницей Чехии Николой Бартунковой.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала
Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32] – 6:1, 6:2
