Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я не шучу. Хочется спросить этих тренеров...»

Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко раскритиковал уровень игры «бело-синих» против черкасского ЛНЗ в 27 туре Украинской Премьер-лиги (0:0).

- Виктор Евгеньевич, Динамо нужна была только победа над ЛНЗ, но имеем 0:0 практически без моментов. Почему все было так грустно в этом матче?

– Для умных людей это показатель. Ротань рассказывает, что у нас очень серьезный чемпионат. Может, для него он и серьезный, но только в плане плотности таблицы. А если смотреть на саму игру – это первенство города! Я не шучу. ЛНЗ устраивала ничья, они ее получили. Можно поздравить их тренера с выполненным заданием.

Но вопрос: а что обе команды делали 90 минут? Был один полумомент у Пасича в раздевалку. И еще спорный гол Герреро – был там офсайд или нет, уж не мне решать. Хочется спросить Пономарева и Костюка: что ваши команды делают на поле? Почему вообще нет моментов?

Что мы будем делать в еврокубках против более сильных команд: телевизоры выбрасывать на улицу или просто не включать? – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 54 балла после 27 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 48 очками.