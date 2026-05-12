Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я не шучу. Хочется спросить этих тренеров...»
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 16:47 | Обновлено 12 мая 2026, 17:06
1288
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я не шучу. Хочется спросить этих тренеров...»

Легенда Динамо раскритиковал уровень игры «бело-синих» против черкасского ЛНЗ

12 мая 2026, 16:47 | Обновлено 12 мая 2026, 17:06
1288
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я не шучу. Хочется спросить этих тренеров...»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко раскритиковал уровень игры «бело-синих» против черкасского ЛНЗ в 27 туре Украинской Премьер-лиги (0:0).

- Виктор Евгеньевич, Динамо нужна была только победа над ЛНЗ, но имеем 0:0 практически без моментов. Почему все было так грустно в этом матче?

– Для умных людей это показатель. Ротань рассказывает, что у нас очень серьезный чемпионат. Может, для него он и серьезный, но только в плане плотности таблицы. А если смотреть на саму игру – это первенство города! Я не шучу. ЛНЗ устраивала ничья, они ее получили. Можно поздравить их тренера с выполненным заданием.

Но вопрос: а что обе команды делали 90 минут? Был один полумомент у Пасича в раздевалку. И еще спорный гол Герреро – был там офсайд или нет, уж не мне решать. Хочется спросить Пономарева и Костюка: что ваши команды делают на поле? Почему вообще нет моментов?

Что мы будем делать в еврокубках против более сильных команд: телевизоры выбрасывать на улицу или просто не включать? – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 54 балла после 27 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 48 очками.

По теме:
ВИДЕО. Спорный пенальти и сейв Федотова: концовка матча Эпицентр – Полесье
Шандрук vs Ван Леувен. Верес и Кривбасс определились с составами на игру
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Виктор Леоненко Игорь Костюк Виталий Пономарев Динамо Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 12 мая 2026, 15:22 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 11 мая 2026, 18:05 34
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме

Элина в двух сетах разобралась с Николой Бартунковой в матче четвертого раунда

Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Футбол | 12.05.2026, 16:16
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12.05.2026, 04:10
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 12.05.2026, 11:13
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 13
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 7
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем