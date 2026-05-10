Сыграет ли Миколенко? Известны составы на матч Кристал Пэлас – Эвертон
Матч 36-го тура АПЛ начнется в 16:00
Украинский защитник Виталий Миколенко начнет в стартовом составе «Эвертона» матч 36-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».
Игра состоится на арене «Селхерст Парк» в Лондоне и начнется в 16:00 по киевскому времени.
На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 33 матча в составе «Эвертона» и одна голевая передача.
Стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Эвертон:
Your Eagles to face Everton ✊ pic.twitter.com/FVksFjqkvU— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 10, 2026
Your Toffees to face @CPFC! ✊#CRYEVE pic.twitter.com/TFCVyzj6A6— Everton (@Everton) May 10, 2026
