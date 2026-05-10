«Трудно говорить». Тренер Ворсклы Куценко – о разгроме от Буковины
Лидер Первой лиги не оставил шансов полтавчанам
Исполняющий обязанности главного тренера полтавской «Ворсклы» Валерий Куценко поделился своими мыслями о поражении от «Буковины» (0:6) в матче 27-го тура Первой лиги.
Специалист признался, что команда была настроена на контратакующую игру и в начале матча действительно имела неплохие моменты, которые не смогла реализовать.
«К сожалению, нам сегодня не хватило опыта и мастерства. Одного желания оказалось недостаточно. После такой игры трудно что-то говорить, ведь результат очень сильно бьет по психологии и, конечно, испортил нам настроение. Но сейчас самое главное – выйти из этого психологического состояния», – сказал Куценко.
Тренер отметил, что у команды много проблем, но он надеется вместе с тренерским штабом найти правильный подход к игрокам.
Сейчас «Ворскла» занимает 14-е место в зоне стыковых матчей Первой лиги. От спасительной позиции команду отделяют три очка.
