Атлетик Бильбао

  Атлетик – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок 35-го тура Ла Лиги состоится 10 мая в 17:15 по Киеву

10 мая на «Сан-Мамес» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Атлетик» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

«Атлетик»

Команда имеет долгую историю взаимоотношений с Вальверде. Тот в свое время начинал тут как футболист, и неоднократно, зачастую успешно, возвращался в Бильбао уже как наставник. Нынешняя каденция принесла ряд заметных успехов в различных сферах. Сначала, два года назад, баски взяли Кубок. А в прошлом сезоне одновременно дошли до полуфинала Лиги Европы и стали четвертыми в Примере.

Но сейчас Эрнесто уже дорабатывает очередной свой отрезок работы на привычном месте. И это понятно: только в Кубке более-менее получилось, но и там уступили в полуфинале. Возвращение в Лигу чемпионов не задалось, не вышли там в плей-офф. Да и в Примере просели, рискуя вообще не выйти в еврокубки. Даже после двух побед в трех крайних турах получилось выйти на восьмое место при очень плотной конкуренции.

«Валенсия»

Клуб привык сам к прозябанию на грани зоны вылета. Что получается, это угадывать со сменой тренера, когда нужно спасаться от, казалось бы, неминуемого падения. Так было и в прошлом сезоне: пришедший зимой Корберан поднял с самого дна таблицы на комфортную итоговую двенадцатую позицию с 46 очками.

В отличии от предшественников, Карлос сохраняет пост и уже в конце следующей темпорады. Хотя задача не меняется: все так же до сих пор не гарантировали себя от риска угодить в Сегунду. Благо, что апрель закончили выездной ничьей с «Мальоркой» и победой 2-1 над расслабившейся «Жироной». Эти очки и позволяют и сейчас держаться над зоной вылета, несмотря на то, что новый месяц начали с поражения 0-2 от «Атлетико».

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне баски выиграли оба поединка. В этом они уступили в Примере, но при этом в январе уже взяли реванш в рамках Кубка.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают победу Уильямс и компании. Но тут для обоих сторон важен результат – ставим на то, что в итоге будут скромные «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,96).

